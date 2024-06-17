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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 132 оценки

Авторы самурайского экшена Rise of the Ronin признались, что в какой-то момент слишком увлеклись кошками в игре

Gutsz
Новости

Весной этого года на PS5 состоялся релиз масштабного самурайского экшена Rise of the Ronin. Выход проекта прошёл относительно незаметно, особенно в русскоязычном сегменте, однако на самом деле это одна из самых успешных одиночных игр года. Игра собрала множество положительных отзывов за динамичную боевую систему и эпичное воплощение самурайской тематики. Забавно, но недавно авторы игры признались, что в какой-то момент Rise of the Ronin могла превратиться в настоящий симулятор по поиску кошек в феодальной Японии.

Геймдизайнер Rise of the Ronin Фумихико Ясуда в разговоре с журналистами Denfaminicogamer признался, что является большим фанатом кошек. Фактически, это была его идея превратить взаимодействие игроков с кошками в элемент коллекционирования. Разработчик был настолько увлечён этой задумкой, что откровенно перегнул палку в её реализации. В одной из ранних версий Rise of the Ronin игра больше походила на симулятор поиска кошек, чем на самурайский экшен. Разработчикам пришлось скорректировать построение мира и переработать другие важные элементы игры, чтобы снизить влияние этого аспекта. Это помогло сократить количество коллекционных кошек в несколько раз — до 100.

Rise of the Ronin есть 100 коллекционных кошек. В какой-то момент их было вдвое больше, и игра превратилась в Rise of the Cats, поскольку вы тратили много времени на поиск кошек, а не на сражения," — заявил Фумихико Ясуда.

Позднее, по ходу разработки Rise of the Ronin, авторы также вспомнили о собаках. Их можно найти в значительно меньшем количестве, так как в студии Team Ninja всё же предпочитают кошек, да и начали добавлять собак уже слишком поздно.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
rustyfeeder

Нынче если в игре можно погладить кошку, то это хит. Ну а если покормить, то это просто зал славы.

4
Magnusss
1
-zotik-

В мираже тож часто кошек гладил)

1
Пользователь ВКонтакте

Год самураев что ли по китайскому календарю? Что не игра абу самурай // Андрей Ильиных

0
Jarvis666

А кошек можно убивать в этой игре?

-7
-zotik-

Что ты за чудовище? Кошки священы

2