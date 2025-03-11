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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 164 оценки

Дебют Rise of the Ronin на PC оказался не очень удачным

Gruz_
Новости

Сегодня на PC состоялся релиз экшен-РПГ Rise of the Ronin. На данный момент рейтинг игры в Steam - «смешанный», из более чем 280 отзывов только 46% - положительные. Из того, что понравилось игрокам, в первую очередь упоминаются сюжетная кампания и боевая система. А вот с техническим аспектом дела обстоят не лучшим образом.

Самурайский экшен Rise of the Ronin стал доступен на ПК

По мнению игроков, Rise of the Ronin на PC не оптимизирована должным образом. Среди проблем - заикание, размытие экрана или текстурные ошибки. Есть и такие, кто считает игру в таком состоянии просто неиграбельной. Впрочем, немало и таких, кто утверждает, что игра производит хорошее впечатление. Если говорить о пиковом онлайне в Steam, то, по данным SteamDB, сейчас в Rise of the Ronin одновременно играют более 7 000 человек.

Критики встретили самурайский экшен Rise of the Ronin без особого восторга

Rise of the Ronin, напомним, вышла на PS5 в марте 2024 года. Ролевой экшен за авторством студии Team NINJA, создателей Nioh и NINJA GAIDEN, был встречен критиками без особого энтузиазма.

5
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Norgar

Ну наверно,делать 4 по счету ниох плохая идея. При этом с каждым разом что геймплейно что визульно что технически у них получается хуже и хуже.

3
PolGhost

Rise of the Ronin и на самой PS5, где изначально выходил, работал отнюдь неидеально (особенно для такой графической составляющей). Это пример криворукости оптимизации в принципе, на всех платформах. И дело отнюдь не в железе консоли. На PS5 есть игры и красивее и работающие лучше

2
Нейтан Дрейк

В опенворлд не смогли? В Nioh ведь тот же движок.

-1
caliskan Нейтан Дрейк

ниохи такие же кривые и без графики

2
Лицо со шрамом Нейтан Дрейк

В опенворлд не смогли - как понять это выражение?

0
Vitali Ford

Посмотрел мне не понравилась, графика устаревшая, анимации тоже. Сюжет говорят тоже кал еще нудятина присутствует. Чет даже бесплатно скачивать не хочется, от одного вида отвращение

2
FuzzyLysanderius

Асасин на минималках, с графикой 2014

1
Лидер 666

поэтому через 9 дней будем играть в настоящего ассасина да еще и на максималках с революционным графоном игры серии.

-2
Пользователь ВКонтакте

Не надо слушать чьи-то отзывы, так как большинство геймеров это гаvноеды // Nobody Invisible

1
Lady_Leda

Для меня игра была открытием в 2024 году т.к. ничего не ждала, но получила вполне интересную игру на 50 часов, где погрузилась в эпоху заката самураев. Плюс офигела от того, что я многих персонажей знала из Гинтамы)

0
Кей Овальд

Как обычно, в общем.

0
U1traMagnum

Игра только вышла и уже провал.

0
ViksOne
-1
InvisibleGareth

— 戦闘では、ダンシング・ブレード・テクニックを使うことで、浪人は敵の間を軽々と通り抜けることができる。軽攻撃と重攻撃を連鎖させることで、壊滅的な ... ...In battle, using the Dancing Blade technique, ronin can easily pass between enemies.By chaining light and heavy attacks, devastating... ・ В бою, используя технику Танцующего клинка, ронин может легко проходить между врагами.Комбинируя легкие и тяжелые атаки, наносите сокрушительный удар... ссылка: https://japanjunction.pro

-1
Даня Чулаков

Также как с пауком

Со следующими обновлениями онлайн повысится

Я надеюсь с ласт оф ас 2 не будет

-6
DepressedPyrrhus

Да-да...

0
Ds_Raider

Та на ПК игру выпустили просто, потому что планировали. Изначально к Ронину длс должны были быть, но их отменили. Это уже говорит о том, насколько не интересен данный проект разрабам. Хотя грустно, ведь чисто подраться игра получилось хорошей, но растянутый сюжет плюс дизайн, немного отталкивают. Игра даже на поломойке не выдает стабильных 60 в производительности

0
Fatcannabis

Такого шлака в стиме 99%

-8