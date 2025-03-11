Дебют Rise of the Ronin на PC оказался не очень удачным

Сегодня на PC состоялся релиз экшен-РПГ Rise of the Ronin. На данный момент рейтинг игры в Steam - «смешанный», из более чем 280 отзывов только 46% - положительные. Из того, что понравилось игрокам, в первую очередь упоминаются сюжетная кампания и боевая система. А вот с техническим аспектом дела обстоят не лучшим образом.
По мнению игроков, Rise of the Ronin на PC не оптимизирована должным образом. Среди проблем - заикание, размытие экрана или текстурные ошибки. Есть и такие, кто считает игру в таком состоянии просто неиграбельной. Впрочем, немало и таких, кто утверждает, что игра производит хорошее впечатление. Если говорить о пиковом онлайне в Steam, то, по данным SteamDB, сейчас в Rise of the Ronin одновременно играют более 7 000 человек.
Rise of the Ronin, напомним, вышла на PS5 в марте 2024 года. Ролевой экшен за авторством студии Team NINJA, создателей Nioh и NINJA GAIDEN, был встречен критиками без особого энтузиазма.
Ну наверно,делать 4 по счету ниох плохая идея. При этом с каждым разом что геймплейно что визульно что технически у них получается хуже и хуже.
Rise of the Ronin и на самой PS5, где изначально выходил, работал отнюдь неидеально (особенно для такой графической составляющей). Это пример криворукости оптимизации в принципе, на всех платформах. И дело отнюдь не в железе консоли. На PS5 есть игры и красивее и работающие лучше
В опенворлд не смогли? В Nioh ведь тот же движок.
ниохи такие же кривые и без графики
В опенворлд не смогли - как понять это выражение?
Посмотрел мне не понравилась, графика устаревшая, анимации тоже. Сюжет говорят тоже кал еще нудятина присутствует. Чет даже бесплатно скачивать не хочется, от одного вида отвращение
Асасин на минималках, с графикой 2014
поэтому через 9 дней будем играть в настоящего ассасина да еще и на максималках с революционным графоном игры серии.
Не надо слушать чьи-то отзывы, так как большинство геймеров это гаvноеды // Nobody Invisible
Для меня игра была открытием в 2024 году т.к. ничего не ждала, но получила вполне интересную игру на 50 часов, где погрузилась в эпоху заката самураев. Плюс офигела от того, что я многих персонажей знала из Гинтамы)
Как обычно, в общем.
Игра только вышла и уже провал.
— 戦闘では、ダンシング・ブレード・テクニックを使うことで、浪人は敵の間を軽々と通り抜けることができる。軽攻撃と重攻撃を連鎖させることで、壊滅的な ... ...In battle, using the Dancing Blade technique, ronin can easily pass between enemies.By chaining light and heavy attacks, devastating... ・ В бою, используя технику Танцующего клинка, ронин может легко проходить между врагами.Комбинируя легкие и тяжелые атаки, наносите сокрушительный удар... ссылка: https://japanjunction.pro
Также как с пауком
Со следующими обновлениями онлайн повысится
Я надеюсь с ласт оф ас 2 не будет
Да-да...
Та на ПК игру выпустили просто, потому что планировали. Изначально к Ронину длс должны были быть, но их отменили. Это уже говорит о том, насколько не интересен данный проект разрабам. Хотя грустно, ведь чисто подраться игра получилось хорошей, но растянутый сюжет плюс дизайн, немного отталкивают. Игра даже на поломойке не выдает стабильных 60 в производительности
Такого шлака в стиме 99%