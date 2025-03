Дебют Rise of the Ronin на PC оказался не очень удачным

Сегодня на PC состоялся релиз экшен-РПГ Rise of the Ronin. На данный момент рейтинг игры в Steam - «смешанный», из более чем 280 отзывов только 46% - положительные. Из того, что понравилось игрокам, в первую очередь упоминаются сюжетная кампания и боевая система. А вот с техническим аспектом дела обстоят не лучшим образом.

По мнению игроков, Rise of the Ronin на PC не оптимизирована должным образом. Среди проблем - заикание, размытие экрана или текстурные ошибки. Есть и такие, кто считает игру в таком состоянии просто неиграбельной. Впрочем, немало и таких, кто утверждает, что игра производит хорошее впечатление. Если говорить о пиковом онлайне в Steam, то, по данным SteamDB, сейчас в Rise of the Ronin одновременно играют более 7 000 человек.

Rise of the Ronin, напомним, вышла на PS5 в марте 2024 года. Ролевой экшен за авторством студии Team NINJA, создателей Nioh и NINJA GAIDEN, был встречен критиками без особого энтузиазма.