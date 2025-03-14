Для ПК-версии Rise of the Ronin выпущено первое обновление

Team Ninja выпустила обновление Rise of the Ronin от 14 марта (патч 1.09.0.1) для ПК-версии и поделилась полным списком изменений. Обновление изменяет настройки графики в игре. Настройки, которые сильно влияют на производительность, были изменены в рамках предустановки. Тем не менее, игроки смогут вручную увеличивать отдельные настройки. Более того, оно добавляет новую рекомендуемую предустановку. Эта предустановка будет наиболее подходящей в зависимости от характеристик вашего ПК.

Это новое обновление также содержит несколько исправлений ошибок. Например, оно устраняет проблему, из-за которой игра вылетала при запуске для процессоров с 33 потоками и выше. Оно также устраняет проблемы с подтормаживанием на определенных этапах и в определенных обстоятельствах. Плюс, gfnx исправляет проблему, из-за которой игра зависала при загрузке в определенных ситуациях.

Полный список изменений можно найти по ссылке.