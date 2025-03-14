Для ПК-версии Rise of the Ronin выпущено первое обновление

Team Ninja выпустила обновление Rise of the Ronin от 14 марта (патч 1.09.0.1) для ПК-версии и поделилась полным списком изменений. Обновление изменяет настройки графики в игре. Настройки, которые сильно влияют на производительность, были изменены в рамках предустановки. Тем не менее, игроки смогут вручную увеличивать отдельные настройки. Более того, оно добавляет новую рекомендуемую предустановку. Эта предустановка будет наиболее подходящей в зависимости от характеристик вашего ПК.
Это новое обновление также содержит несколько исправлений ошибок. Например, оно устраняет проблему, из-за которой игра вылетала при запуске для процессоров с 33 потоками и выше. Оно также устраняет проблемы с подтормаживанием на определенных этапах и в определенных обстоятельствах. Плюс, gfnx исправляет проблему, из-за которой игра зависала при загрузке в определенных ситуациях.
Полный список изменений можно найти по ссылке.
Перевожу.
Мы не хотим оптимизировать игру, поэтому предустанавливаем вам игру на минималки, но вы конечно можете их повысить и продолжить ловить фризы.
Перевожу - достаточно обновлять железо раз в 4-6 года и карту в 2-3 - тогда такой бред писать перестанешь.
мажоры вылезли
Правда что-ли? Оно лагает на 12700 и 4080. И да, ПК я обновила 2 года назад. Прикольно, да?
Ну может у чела на 5090 и не лагает, фиг его знает. Но вот на 4080 лаги есть.
Скачал, дошёл до открытого мира, удалил, совершенно безвкусная игра, боёвка отвратительная, не чувствуется вообще.
Боевка чисто ниоховсткая. Топорная и рваная. Если прибавить к этому еще и подлагивание в замесе, то игра просто шедевр. Такой ср@ни я давно не видела.
Хотя нет, год назад видела похожую картину. В догме 2. Вот один в один.
Что ты подразумеваешь под предложением: боевка не чувствуется? Это как? Чет не допираю...
Поясню, обычно когда играешь в такие игры, К примеру та же Секиро, ты чувствуешь своего персонажа, каждый удар который ты наносишь, а в этой игре такого нет, абсолютно дубовая боёвка, безвкусная, без изюминки, удары не чувствуются, персонажа своего не чувствуешь. Так понятно?
а когда патч зальют сюда? или этого не будет? просто играю на пиратке
Недавно прошел Цусиму, этой параши меня хватило на 3 часа выкл и удалил игру.
у меня так же с цусимой - удалил её нафиг
Игра на FullHD и в принципе нет вообще проблем с производительностью: макс настройки графики, трассировка, DLSS, FG и принудительно включил снижение задержки. По геймплею нравится больше Цусимы, много элементов РПГ. В Цусиме их почти нет и от этого было скучно играть. Активность разнообразнее, мир хоть и не такой красивый, но выглядит живее, по крайней мере, NPC хотя бы перемещаются, а не стоят на месте. Боёвка мясная, больше возможностей, разных ударов, можно взаимодействовать с окружением. Понравилось ещё то, что можно создать красивого персонажа, однако минус, что гг просто тело, которое почти всегда молчит и практически не имеет личности и характера.
да цусима пуста.
Теперь мыльную картинку можно сделать ещё мыльнее ради 6 кадров!