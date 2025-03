Геймдиректор Rise of the Ronin следит за влиянием Nintendo Switch 2 на рынок

Фумихико Ясуда, режиссер Rise of the Ronin, активно следит за развитием рынка видеоигр и внимательно наблюдает за тем, как появление Nintendo Switch 2 повлияет на ситуацию в Японии. В интервью с RPG Site он отметил, что на текущий момент Nintendo Switch обладает значительной аудиторией в Японии, и изменения, которые принесет Switch 2, будут важными для будущих релизов. Ясуда подчеркнул, что он продолжает следить за тем, как ситуация с новой консолью будет развиваться.

Ранее Ясуда отметил, что игры, над которыми он работал вместе с Koei Tecmo, традиционно имеют большую аудиторию на PS5. Однако в последние годы наблюдается рост числа игроков на ПК в Японии. Это подтверждается запуском Rise of the Ronin на ПК в начале этой недели. Игра получила улучшения, такие как поддержка ультраширокого экрана и повышение разрешения и частоты кадров, хотя сам порт оставил некоторые сомнения по поводу качества.

Rise of the Ronin, которая была выпущена на PS5 в 2024 году, быстро стала самой продаваемой игрой Koei Tecmo на тот момент, опередив франшизу Nioh. Ясуда ранее признался, что на создание игры их вдохновила Ghost of Tsushima от Sucker Punch. Эта игра стала одним из ориентиров в разработке, особенно с учетом внимательности, с которой была исследована японская культура и боевые системы.