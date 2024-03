Графическое сравнение Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima

С тех пор как в сети появились первые кадры Rise of the Ronin, эту игру стали сравнивать с Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. Теперь, когда с момента выхода игры от Team Ninja прошло несколько дней, в сети появилось сравнение вышеупомянутых проектов. Благодаря видео с канала ElAnalistaDeBits можно оценить, насколько похожи эти две игры, действие которых происходит в Японии.

В ролике, выложенном на платформе YouTube, сравниваются игры с точки зрения графики и анимации, а также различных деталей или моделей персонажей. Вдобавок автор ролика показал различия в освещении и сопоставил, в частности, дождливую погоду, которая есть в Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima. Также мы можем взглянуть на поведение NPC и сопоставить сцены сражений.

Многие пользователи, глядя на игру от Team Ninja, отметили, что разработчикам не удалось создать такую же впечатляющую игру, как, например, Sucker Punch. Хотя с момента выхода игры про самурая, сражающегося с монгольскими захватчиками, прошло много лет, многие сцены в ней до сих пор выглядят впечатляюще.

В заключение напомним, что релиз Rise of the Ronin состоялся 22 марта 2024 года. Игра доступна только на PlayStation 5.