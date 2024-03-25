Графическое сравнение Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima

С тех пор как в сети появились первые кадры Rise of the Ronin, эту игру стали сравнивать с Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. Теперь, когда с момента выхода игры от Team Ninja прошло несколько дней, в сети появилось сравнение вышеупомянутых проектов. Благодаря видео с канала ElAnalistaDeBits можно оценить, насколько похожи эти две игры, действие которых происходит в Японии.
В ролике, выложенном на платформе YouTube, сравниваются игры с точки зрения графики и анимации, а также различных деталей или моделей персонажей. Вдобавок автор ролика показал различия в освещении и сопоставил, в частности, дождливую погоду, которая есть в Rise of the Ronin и Ghost of Tsushima. Также мы можем взглянуть на поведение NPC и сопоставить сцены сражений.
Многие пользователи, глядя на игру от Team Ninja, отметили, что разработчикам не удалось создать такую же впечатляющую игру, как, например, Sucker Punch. Хотя с момента выхода игры про самурая, сражающегося с монгольскими захватчиками, прошло много лет, многие сцены в ней до сих пор выглядят впечатляюще.
В заключение напомним, что релиз Rise of the Ronin состоялся 22 марта 2024 года. Игра доступна только на PlayStation 5.
Цусиму с навозов сравнили, приколисты.
Ну Цусима реально классная игра, прошёл с большим удовольствием её в своё время. А вот Ронин пока не стал брать, подожду месяцок другой, может подтянут её, но у меня такое чувство, что игра изначально должна была выйти на PS4, а не на PS5.
Мдаа, сравнили хрен с пальцем. Несмотря на разницу в возрасте им до Цусимы еще очень далеко. У игр Team Ninja графоний всегда был самой слабой частью. По сей день он уровня пс3. А в Цусиме картинка реально фантастическая была во многих местах.
Сакер Панч всегда качественно делали игры, как и использовали возможности плойки, типа встроенного в геймпад динамика
что можно увидеть в мыле и пережатом битрэйте и в 1080 . где 4к?
Ну так цусуцима шедевр,а ронин очень плохое подобие.
Чё тут сравнивать? Ясень пень Призрак Цусимы гораздо красивее. Быть может этот новенький "Ронин" технологичнее, но с технологиями ещё нужно уметь работать. Сам факт технологичности красивой игру не сделает.
Тут прикол в том, игра вышла несколько дней назад, но про неё практически вообще ничего не слышно, Цусима же когда вышла, то шума в сети было не мало...