"Графика как на PS3": Rise of the Ronin испытывает проблемы на PS5 Pro

В глазах ряда геймеров PS5 Pro представляется истинным мессией, который решит все проблемы с производительностью текущего поколения. Впрочем, не похоже, что так оно и будет на самом деле, и это показал недавний тест Elden Ring. Кроме того, проблемы могут возникнуть и у игр, созданных эксклюзивно для экосистемы Sony, как можно убедиться на примере Rise of the Ronin.

На кадрах, предоставленных Brazil Pixel, видно, что Rise of the Ronin в режиме, ориентированном на качество, способна выдавать от 42 до 44 fps при рендеринге в 4K с разрешением 1440p. Интересно, что очень похожая, если не идентичная, производительность наблюдается при включении режима Ray Tracing. В случае с опцией, ориентированной на более высокую производительность, игра показывает 60 fps, хотя в некоторых случаях можно наблюдать падение до 56 fps. Поэтому пока сложно говорить о стабильной частоте кадров при отсутствии проседаний.

Картина не очень обнадеживающая, хотя стоит учесть, что речь идет о версии игры, которая не получила ни одного патча, предназначенного для PS5 Pro. Возможно, время для таких изменений все же будет. Хотя на это стоит сильно надеяться, поскольку, как показывает практика, наличие одного лишь режима Game Boost здесь мало чем поможет.