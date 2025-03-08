Как показывают первые обзоры, Rise Of The Ronin - очередной провальный ПК-порт от Koei Tecmo

Эксклюзивная игра для PlayStation, Rise of the Ronin от Team Ninja, была в центре внимания в прошлом году из-за предоставления увлекательной RPG-игры с открытым миром, действие которой происходит в охваченной войной Японии 19 века. ПК-геймеры ждали игру больше года, но даже те, у кого мощные ПК, могут остаться разочарованными.

Ранние обзоры предполагают, что это будет очередной катастрофический ПК-порт от Koei Tecmo. Игра полна визуальных и проблем с производительностью на мощных машинах и оставляет желать лучшего.

В обзоре Wccftech подчеркивается, что Rise of the Ronin смогла достичь среднего значения только 64 к/с при разрешении 4K с максимальными настройками и включенной функцией генерации кадров, и все это при использовании мощного AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA GeForce RTX 5090.

60 с небольшим кадров не были бы такими уж плохими, если бы не было множества подтормаживаний и визуальных артефактов, из-за которых игровой процесс ощущался как "неоптимизированный беспорядок". Более того, обзоры других игровых изданий также говорили о серьезных проблемах с производительностью.

Обзоры с похожими или более низкими характеристиками ПК подтверждают, что это плохой порт, из-за чего игру трудно рекомендовать игрокам с такими настройками на момент запуска.

Эти проблемы с производительностью и графикой могут привести к резкому падению рейтинга ПК Rise of the Ronin при запуске, но Team Ninja, скорее всего, со временем их исправит. Игра выйдет в Steam 11 марта 2025 года.