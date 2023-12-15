На PS5 открыт прием предварительных заказов на The Rise of Ronin

В PS Store открыт прием предварительных заказов на Rise of the Ronin, оригинальную ролевую игру в классическом японском сеттинге от Team Ninja, издаваемую Sony Interactive как консольный эксклюзив для PS5, который также выйдет на PC.
Для пользователей, оформивших предварительный заказ, будут предоставлены эксклюзивные бонусы, а именно следующий внутриигровой контент:
- Четыре боевых стиля
- Быстрый доступ к катане ниндзя Ига
- Быстрый доступ к комплекту доспехов ниндзя Ига
Данные бонусы получат все, кто оформит предварительный заказ на любое из изданий. Что касается Digital Deluxe Edition, то в нем содержится несколько дополнительных предметов, а именно:
- Посох ниндзя Ига
- Два меча Тоёкуни
- Комплект доспехов воина Бандо
- Комплект японской официальной одежды
- Цифровой альбом с иллюстрациями
- Цифровой саундтрек
Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года на PS5 по цене $69,99 за стандартное издание и $79,99 за Digital Deluxe Edition, что считается стандартной ценой для игр нового класса "трипл-А".
Не берите вы предзаказы! )))
золотые слова
Ни*уя цены. Я бедный, разнорабочий Иван, откуда у меня такие деньги?))
7K гейминг.