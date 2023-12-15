На PS5 открыт прием предварительных заказов на The Rise of Ronin

В PS Store открыт прием предварительных заказов на Rise of the Ronin, оригинальную ролевую игру в классическом японском сеттинге от Team Ninja, издаваемую Sony Interactive как консольный эксклюзив для PS5, который также выйдет на PC.

Для пользователей, оформивших предварительный заказ, будут предоставлены эксклюзивные бонусы, а именно следующий внутриигровой контент:

Четыре боевых стиля

Быстрый доступ к катане ниндзя Ига

Быстрый доступ к комплекту доспехов ниндзя Ига

Данные бонусы получат все, кто оформит предварительный заказ на любое из изданий. Что касается Digital Deluxe Edition, то в нем содержится несколько дополнительных предметов, а именно:

Посох ниндзя Ига

Два меча Тоёкуни

Комплект доспехов воина Бандо

Комплект японской официальной одежды

Цифровой альбом с иллюстрациями

Цифровой саундтрек

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года на PS5 по цене $69,99 за стандартное издание и $79,99 за Digital Deluxe Edition, что считается стандартной ценой для игр нового класса "трипл-А".