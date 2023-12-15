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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 57 оценок

На PS5 открыт прием предварительных заказов на The Rise of Ronin

Gruz_
Новости

В PS Store открыт прием предварительных заказов на Rise of the Ronin, оригинальную ролевую игру в классическом японском сеттинге от Team Ninja, издаваемую Sony Interactive как консольный эксклюзив для PS5, который также выйдет на PC.

Для пользователей, оформивших предварительный заказ, будут предоставлены эксклюзивные бонусы, а именно следующий внутриигровой контент:

  • Четыре боевых стиля
  • Быстрый доступ к катане ниндзя Ига
  • Быстрый доступ к комплекту доспехов ниндзя Ига

Данные бонусы получат все, кто оформит предварительный заказ на любое из изданий. Что касается Digital Deluxe Edition, то в нем содержится несколько дополнительных предметов, а именно:

  • Посох ниндзя Ига
  • Два меча Тоёкуни
  • Комплект доспехов воина Бандо
  • Комплект японской официальной одежды
  • Цифровой альбом с иллюстрациями
  • Цифровой саундтрек

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта 2024 года на PS5 по цене $69,99 за стандартное издание и $79,99 за Digital Deluxe Edition, что считается стандартной ценой для игр нового класса "трипл-А".

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Не берите вы предзаказы! )))

3
BoT_TaK_BoT

золотые слова

1
Jarvis666

Ни*уя цены. Я бедный, разнорабочий Иван, откуда у меня такие деньги?))

0
saa0891

7K гейминг.

0