Новый трейлер Rise of the Ronin демонстрирует завораживающий мир игры

Koei Tecmo, Team Ninja и PlayStation Studios представили захватывающий трейлер Rise of the Ronin, многообещающей самурайской эпической игры с открытым миром для PlayStation 5.

После видео, опубликованного на State of Play в январе и вызвавшего некоторые опасения по поводу качества графики, Team Ninja ищет искупления, представляя новый взгляд на игровой мир в Rise of the Ronin, который перенесет вас в Японию XIX века.

Показывая различные места, которые вы посетите, Team Ninja удается показать мир, в который можно влюбиться, с цветами и светом, вызывающими любопытство, с большей эффективностью, чем демонстрировалось ранее. В видео заметное место занимают красивые пейзажи, типично японские, пробуждающие желание их исследовать, а также отсылки к японской истории.

Rise of the Ronin выйдет на PS5 22 марта.