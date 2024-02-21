Новый трейлер Rise of the Ronin демонстрирует завораживающий мир игры

Koei Tecmo, Team Ninja и PlayStation Studios представили захватывающий трейлер Rise of the Ronin, многообещающей самурайской эпической игры с открытым миром для PlayStation 5.
После видео, опубликованного на State of Play в январе и вызвавшего некоторые опасения по поводу качества графики, Team Ninja ищет искупления, представляя новый взгляд на игровой мир в Rise of the Ronin, который перенесет вас в Японию XIX века.
Показывая различные места, которые вы посетите, Team Ninja удается показать мир, в который можно влюбиться, с цветами и светом, вызывающими любопытство, с большей эффективностью, чем демонстрировалось ранее. В видео заметное место занимают красивые пейзажи, типично японские, пробуждающие желание их исследовать, а также отсылки к японской истории.
Rise of the Ronin выйдет на PS5 22 марта.
Многие говорят, что графика плоха и устаревшая, но в принципе выглядит неплохо. Цусима выглядела потрясающе только в лесах и открытых местностях кстати, ведь именно с ней сравнивают Ронина. Ну и знают же разрабы на что надо давить в геймерской душе, я о котиках)
Неплохо, для 2010 года. Но консольшикам не привыкать терпеть "неплохую" графику. Времена идут, Сонишлак не меняется
Прикольно конечно , но вот дальние персонажи ходят , как будто в 20фпс
бедно
TEAM NINJA единственная крупная контора которая до сих пор делает просто отвратительную графику и анимацию, в этом плане компания застряла в 2010 году.
пс. не надо говорить про hellblade 2, там майки всё заносят.
Assassin's Creed 2 теперь на соснулях, спустя 15 лет