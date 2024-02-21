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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8 86 оценок

Новый трейлер Rise of the Ronin демонстрирует завораживающий мир игры

monk70
Новости

Koei Tecmo, Team Ninja и PlayStation Studios представили захватывающий трейлер Rise of the Ronin, многообещающей самурайской эпической игры с открытым миром для PlayStation 5.

После видео, опубликованного на State of Play в январе и вызвавшего некоторые опасения по поводу качества графики, Team Ninja ищет искупления, представляя новый взгляд на игровой мир в Rise of the Ronin, который перенесет вас в Японию XIX века.

Показывая различные места, которые вы посетите, Team Ninja удается показать мир, в который можно влюбиться, с цветами и светом, вызывающими любопытство, с большей эффективностью, чем демонстрировалось ранее. В видео заметное место занимают красивые пейзажи, типично японские, пробуждающие желание их исследовать, а также отсылки к японской истории.

Rise of the Ronin выйдет на PS5 22 марта.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
IY1982

Многие говорят, что графика плоха и устаревшая, но в принципе выглядит неплохо. Цусима выглядела потрясающе только в лесах и открытых местностях кстати, ведь именно с ней сравнивают Ронина. Ну и знают же разрабы на что надо давить в геймерской душе, я о котиках)

1
Kaburagi

Неплохо, для 2010 года. Но консольшикам не привыкать терпеть "неплохую" графику. Времена идут, Сонишлак не меняется

-1
shhelkun

Прикольно конечно , но вот дальние персонажи ходят , как будто в 20фпс

0
Legioner999

бедно

0
DavidZinkovskiy

TEAM NINJA единственная крупная контора которая до сих пор делает просто отвратительную графику и анимацию, в этом плане компания застряла в 2010 году.

пс. не надо говорить про hellblade 2, там майки всё заносят.

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Kaburagi

Assassin's Creed 2 теперь на соснулях, спустя 15 лет

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