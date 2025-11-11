Обновление 1.09.0.5 для Rise of the Ronin исправляет ошибку сбоя, связанную с Windows

Компания Team Ninja выпустила небольшое, но важное исправление стабильности для Rise of the Ronin в Steam. Обновление 1.09.0.5 устраняет проблему сбоя, возникавшую после некоторых обновлений Windows. Игра неожиданно закрывалась при появлении на экране определённых персонажей или предметов снаряжения. Эта проблема была выявлена во время тестирования и теперь полностью устранена.
Хотя обновление не вносит никаких изменений в игровой процесс или нового контента, оно гарантирует игрокам возможность беспрепятственно наслаждаться динамичными боями и исследованием открытого мира. Исправление восстанавливает стабильность на затронутых системах, обеспечивая более плавную работу для пользователей ПК, столкнувшихся со сбоями после недавних обновлений Windows.
Версия 1.09.0.5 (Выпущено 11 ноября 2025 г. – Steam)
- Исправлена ошибка, приводившая к сбою игры после установки определённых обновлений Windows.
- Проблема возникала при появлении на экране определённых персонажей или предметов.
- Стабильность игры восстановлена после устранения этой ошибки, вызывавшей сбой.
Кто играл? Лучше чем ассаннина shadows? На графику пох.
Лучше. Лично мне игра очень зашла. Сначала проходил на ПС5, потом купил на ПК
Душно книжки собирать, чтобы увеличить кол. расходуемых предметов, а вот смена стилей и дополнение их умениями из других стилей прям топчик
Она даже не похож на ассасина, больше nioh похож, там такие же механики стойки. Это же сосалик)
А стабильность игры на хорошем железе то будет // Валерий Валерий
ФПС Лок в помощь. Если железо реально норм. 40 кадров на геймпаде вполне играбельно🙃