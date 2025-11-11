Обновление 1.09.0.5 для Rise of the Ronin исправляет ошибку сбоя, связанную с Windows

Компания Team Ninja выпустила небольшое, но важное исправление стабильности для Rise of the Ronin в Steam. Обновление 1.09.0.5 устраняет проблему сбоя, возникавшую после некоторых обновлений Windows. Игра неожиданно закрывалась при появлении на экране определённых персонажей или предметов снаряжения. Эта проблема была выявлена ​​во время тестирования и теперь полностью устранена.

Хотя обновление не вносит никаких изменений в игровой процесс или нового контента, оно гарантирует игрокам возможность беспрепятственно наслаждаться динамичными боями и исследованием открытого мира. Исправление восстанавливает стабильность на затронутых системах, обеспечивая более плавную работу для пользователей ПК, столкнувшихся со сбоями после недавних обновлений Windows.

Версия 1.09.0.5 (Выпущено 11 ноября 2025 г. – Steam)