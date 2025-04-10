Обновление для Rise of the Ronin на ПК от 10 апреля содержит улучшения оптимизации производительности

KOEI Tecmo и Team Ninja выпустили патч Rise of the Ronin от 10 апреля, который включает ряд оптимизаций производительности.

Обновление от 10 апреля, также известное как патч 1.09.0.3, содержит улучшения оптимизации для рендеринга, чтобы снизить общее использование VRAM. Оно также содержит улучшения оптимизации производительности графического процессора для окружающего затенения и апскейлинга. Так что, теоретически, игра должна работать лучше, чем раньше.

Разработчики также добавили новую графическую настройку, Динамическая регулировка FPS. Эта опция будет динамически изменять частоту кадров в зависимости от производительности для обеспечения постоянного игрового процесса.

Также стоит отметить, что патч исправляет странную проблему, при которой загрузка ЦП могла значительно возрасти, если настройки аудиовыхода были установлены на «Surround» или «3D Audio Effects», в то время как пространственный звук был отключен в настройках звука Windows. Таким образом, загрузка ЦП теперь должна быть ниже с этими настройками.

Более того, патч от 10 апреля содержит ряд исправлений ошибок. Например, он исправляет проблемы с визуальным шумом во время определенной сцены. Он также исправляет проблему, из-за которой игра зависала при загрузке после восстановления общественного порядка. Кроме того, он исправляет проблему, из-за которой игра иногда вылетала при переключении языков во время игры.

Полный список изменений можно найти по ссылке.