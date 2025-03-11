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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 160 оценок

PC-версия Rise of the Ronin уже появилась в сети

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз PC-версии экшена Rise of the Ronin от студии Team Ninja. Как стало известно, игра вышла без защиты, благодаря чему уже появилась в сети.

Тем не менее, судя по первым отзывам, игрокам лучше дождаться патчей:

Как показывают первые обзоры, Rise Of The Ronin - очередной провальный ПК-порт от Koei Tecmo

События Rise of the Ronin разворачиваются в Японии 1863 года — времени больших перемен. После трёх веков правления сёгуната Токугава к берегам страны приходят западные «чёрные корабли», и привычный уклад начинает рушиться. Япония погружается в хаос войн, эпидемий и политических интриг.

Rise of the Ronin доступна на PC и PS5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

"После трёх веков правления сёгуната Токугава к берегам страны приходят западные «чёрные корабли" - а говорят в японии негров не было.

2
jax baron

и это прекрасно.

1
SkyraX

без рус озвучки (

0