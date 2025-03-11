PC-версия Rise of the Ronin уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз PC-версии экшена Rise of the Ronin от студии Team Ninja. Как стало известно, игра вышла без защиты, благодаря чему уже появилась в сети.
Тем не менее, судя по первым отзывам, игрокам лучше дождаться патчей:
События Rise of the Ronin разворачиваются в Японии 1863 года — времени больших перемен. После трёх веков правления сёгуната Токугава к берегам страны приходят западные «чёрные корабли», и привычный уклад начинает рушиться. Япония погружается в хаос войн, эпидемий и политических интриг.
Rise of the Ronin доступна на PC и PS5.
"После трёх веков правления сёгуната Токугава к берегам страны приходят западные «чёрные корабли" - а говорят в японии негров не было.
и это прекрасно.
без рус озвучки (