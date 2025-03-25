ПК-версия Rise of the Ronin получила второе обновление с улучшением производительности

Team Ninja выпустила обновление (версия 1.09.0.2) для Rise of the Ronin на ПК. Оно добавляет новую опцию под названием «Графический режим». Эта настройка позволяет вам выбирать между «Приоритет графики» и «Приоритет FPS». При установке «Приоритет FPS» игра автоматически выставит графические настройки для поддержания производительности, если игра замедляется.
Более того, Team Ninja внесла некоторые изменения в оптимизацию. Разработчики утверждают, что они внесли изменения для оптимизации настроек, которые были особенно требовательны к производительности, что было основными причинами падения частоты кадров. Таким образом, игра теперь должна работать быстрее на вашем ПК.
Обновление от 25 марта также содержит ряд исправлений. Например, оно исправляет проблему, из-за которой увеличивалась нагрузка на производительность во время определенных кат-сцен. Оно также исправляет проблему, из-за которой в редких случаях загрузка продолжалась бесконечно при использовании меню или запуске кат-сцен. Плюс, игра теперь должна быть более стабильной. Team Ninja заявила, что исправила проблему, из-за которой происходили сбои.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Ну, к лету уже можно будет нормально поиграть на Пк
"настройка позволяет вам выбирать между «Приоритет графики» и «Приоритет FPS" - ГЕНИАЛЬНО!!! какие же умные программисты участвуют в разработке это игры!!!
Ну или к таким гениям кто это придумал уместна поговорка: "ты такой умный как два дурных")))
"Тень" PS 5 повсюду преследует своих порты))
В этой игре вообще не понятно что столько есть, графика будто времен с ps4.
Мне кажется даже хуже нио 1го выглядит
Да не, всё норм с графоном, это с разрабами все не так.
Гораздо хуже, всё в какой то ряби. Вода вообще похожа на металлическую пыль под воздействием магнитных полей.
норм там графон
Графика, судя по роликам, с производительностью вообще не соотносится.
Игра графически выглядит как-то не очень.
В неё на клавиатуре и мыши норм играть?
Сомнительно, лучше купить геймпад под подобные игры.
Шлак