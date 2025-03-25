ПК-версия Rise of the Ronin получила второе обновление с улучшением производительности

Team Ninja выпустила обновление (версия 1.09.0.2) для Rise of the Ronin на ПК. Оно добавляет новую опцию под названием «Графический режим». Эта настройка позволяет вам выбирать между «Приоритет графики» и «Приоритет FPS». При установке «Приоритет FPS» игра автоматически выставит графические настройки для поддержания производительности, если игра замедляется.

Более того, Team Ninja внесла некоторые изменения в оптимизацию. Разработчики утверждают, что они внесли изменения для оптимизации настроек, которые были особенно требовательны к производительности, что было основными причинами падения частоты кадров. Таким образом, игра теперь должна работать быстрее на вашем ПК.

Обновление от 25 марта также содержит ряд исправлений. Например, оно исправляет проблему, из-за которой увеличивалась нагрузка на производительность во время определенных кат-сцен. Оно также исправляет проблему, из-за которой в редких случаях загрузка продолжалась бесконечно при использовании меню или запуске кат-сцен. Плюс, игра теперь должна быть более стабильной. Team Ninja заявила, что исправила проблему, из-за которой происходили сбои.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.