PlayStation Studios активно помогала Koei Tecmo в разработке Rise of the Ronin

Несколько часов назад состоялся официальный релиз Rise of the Ronin для ПК - игры, которая до этого была доступна только на консоли PlayStation 5. Впрочем, у этой эксклюзивности есть своя причина.

Портал RPG Site пообщался с ветеранами из Koei Tecmo Фумихико Ясудой и Йосуке Хаяси, где были затронуты различные темы, связанные с Rise of the Ronin.

И хотя на первый взгляд кажется, что единственным участием Sony в создании Rise of the Ronin было ее издание, Фумихико Ясуда и Йосуке Хаяси рассказали, что PlayStation Studios принимала участие практически во всем процессе разработки PS5-версии.

Фумихико Ясуда: « Для франшизы Nioh мы получили поддержку в издании и локализации, а в случае с Rise of the Ronin, кроме того, PlayStation Studios была вовлечена практически во весь процесс разработки PS5 версии. Они делились ценными идеями по различным аспектам, включая вопросы доступности и повышения точности вхождения в игру, что не только повысило ценность игры, но и обеспечило значимый опыт для Team Ninja».

Йосуке Хаяси: « Вряд ли мы начали бы этот проект без поддержки PlayStation Studios. Мы очень признательны команде PlayStation Studios за то, что она поделилась с нами своими знаниями и опытом для решения этой новой задачи».

Что касается игроков, которым понравилась Rise of the Ronin и которые ждут какого-то дополнительного контента, например, DLC, то, к сожалению, Фумихико Ясуда сообщил, что в настоящее время таких планов нет.

Rise of the Ronin доступна для PC и PS5.