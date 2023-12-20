По данным ESRB, обезглавливания и расчленения станут частью Rise of the Ronin

Игровой процесс Rise of the Ronin обещает быть чрезвычайно жестоким. Из-за реалистичного боя и других деталей, присутствующих в игре, американский ESRB классифицировал ее как "Mature" - для игроков в возрасте от 17 лет и старше.

Полное описание показывает наличие обезглавливания, расчленения и жестоких сцен. Также в игре присутствуют нецензурные выражения в диалогах.

Это приключенческая игра, в которой игроки берут на себя роль бывшего убийцы из древней Японии (период Эдо). Игроки исследуют открытый мир, выполняя квесты, взаимодействуя с персонажами и сражаясь с силами противника. Игроки используют самурайские мечи, копья с острыми лезвиями, пистолеты и огнеметы, чтобы убивать головорезов и ниндзя в рукопашном бою. Игроки также имеют возможность убивать мирных жителей, не влияя на прогресс игроков. При некоторых атаках врагов можно обезглавливать и/или расчленять, при этом на землю падают крупные брызги крови и отчлененные части тела. Финальные приемы игроков демонстрируют расчленение врагов с близкого расстояния. В игре встречается слово "sh*t".

Rise of the Ronin выйдет 22 марта 2024 года.