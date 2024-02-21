По мнению некоторых фанатов, графика Rise of the Ronin выглядит устаревшей

Rise of the Ronin, выход которой намечен на 22 марта, - одна из самых интересных игр PlayStation 2024 года. Созданная Team Ninja, игра отличается напряженными боями и повествованием.

Игра выйдет чуть больше чем через месяц, но некоторые фанаты уже проявляют беспокойство. Во время недавнего геймплейного ролика фанаты заметили ухудшенную визуальную составляющую, утверждая, что Rise of the Ronin выглядит как релиз прошлого поколения.

В одной из тем, обсуждающих игру, один из пользователей Reddit заявил, что она выглядит как игра для PS4 раннего поколения, перенесенная на PS5. Многие отметили грубые текстуры и низкий уровень детализации, которые придают игре устаревший вид.

Нереально, насколько ухудшилась графика по сравнению с первым трейлером.

Похоже, Team Ninja завысила ожидания, показав первый трейлер. Геймплей выглядит как захватывающая смесь жанров Souls-like и hack-and-slash, но Rise of the Ronin не может противостоять лучшим ААА-играм в плане визуального оформления.

Из-за сеттинга и тематики игру также сравнивают с Ghost of Tsushima. Однако такие сравнения не самые удачные, поскольку последняя игра считается одной из самых красивых на PS4.

Один из фанатов утверждает, что Rise of the Ronin выглядит хуже, чем стартовые игры для PS4. Пользователь сравнил ее с Killzone Shadowfall, которая вышла более десяти лет назад. Некоторые даже пошли дальше и сравнили игру с визуальным оформлением PS3.

Тем не менее, фанаты Team Ninja знают, что графика никогда не была сильной стороной этого разработчика. Японская студия блистает в плане геймплея, и Rise of the Ronin, похоже, не исключение.