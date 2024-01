Подробности геймплея Rise of the Ronin раскрыли на State of Play

Самурайская игра с открытым миром от Team Ninja, Rise of the Ronin, стала центральной темой первого PlayStation State of Play от Sony в 2024 году, в ходе которого разработчики подробно описывали особенности боевой системы и исследования мира.

Rise of the Ronin было анонсировано в сентябре 2022 года как эксклюзив для консоли PlayStation 5 от студии, создавшей Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh и Dead or Alive. Игрокам предстоит узнать историю свободного самурая, который путешествует по Японии в конце 19 века — в бурное время на закате эпохи Эдо.

Игра выйдет в конце марта этого года. В ходе видео разработчики делают акцент на том, что игроки смогут использовать не только катаны, но и огнестрельное оружие. Для эксплоринга будут доступны паркур и планеры.