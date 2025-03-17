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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 232 оценки

Помимо проблем с производительностью, Rise of the Ronin также стирает прогресс игроков

monk70 monk70

Rise of the Ronin недавно вышла для ПК, став еще одной игрой Koei Tecmo, которая представляет ряд проблем с производительностью на любой конфигурации. Однако проблемы выходят за рамки этого, поскольку несколько игроков сообщают о потере всего своего прогресса. Например, один игрок утверждает, что его 8-часовой прогресс волшебным образом исчез.

На reddit появилось несколько сообщений об этой проблеме, пока Team Ninja не выступила с заявлением, подтвердив, что они исследуют проблему, которая может быть связана с папкой «Документы».

Проблема может быть вызвана тем, что папка «Документы» настроена для обмена файлами. Проверьте, настроены ли какие-либо из перечисленных ниже служб обмена файлами. Если да, отключите их и проверьте, решена ли проблема.

Team Ninja также поделилась возможным способом восстановления утерянного файла, для чего вам нужно перейти в: \Documents\KoeiTecmo\Ronin\Savedata(идентификатор учетной записи Steam).

Подробности:

  • Расположение данных сохранения: \Documents\KoeiTecmo\Ronin\Savedata\(идентификатор учетной записи Steam)
  • Каждое сохранение будет храниться в следующих папках:
    • Данные ручного сохранения: папка "SAVEDATA**" (** — это номер от 00 до 49)
    • Данные автоматического сохранения: папка "SAVEDATAAUTO"
  • Переименуйте BACKUP.BIN в папке сохранения, которое вы хотите восстановить, в SAVEDATA.BIN и замените старый файл.
-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

😂😂😂😂😂😂😂😂😂Вот поэтому я пк и не люблю, будешь полдня возиться в настройках чтобы нормально играть)

0
TheCalvariam
-1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Остапенко

-2