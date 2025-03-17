Помимо проблем с производительностью, Rise of the Ronin также стирает прогресс игроков

Rise of the Ronin недавно вышла для ПК, став еще одной игрой Koei Tecmo, которая представляет ряд проблем с производительностью на любой конфигурации. Однако проблемы выходят за рамки этого, поскольку несколько игроков сообщают о потере всего своего прогресса. Например, один игрок утверждает, что его 8-часовой прогресс волшебным образом исчез.

На reddit появилось несколько сообщений об этой проблеме, пока Team Ninja не выступила с заявлением, подтвердив, что они исследуют проблему, которая может быть связана с папкой «Документы».

Проблема может быть вызвана тем, что папка «Документы» настроена для обмена файлами. Проверьте, настроены ли какие-либо из перечисленных ниже служб обмена файлами. Если да, отключите их и проверьте, решена ли проблема.

Team Ninja также поделилась возможным способом восстановления утерянного файла, для чего вам нужно перейти в: \Documents\KoeiTecmo\Ronin\Savedata(идентификатор учетной записи Steam).

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