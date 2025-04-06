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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 303 оценки

Разработчики Rise of the Ronin извинились перед игроками за "ужасную" оптимизацию

Gruz_ Gruz_

Компания Team Ninja, создавшая самурайский экшен Rise of the Ronin, принесла «искренние извинения» за «неудобства», причиненные портом игры для Steam.

Опубликовав небольшое заявление в X/Twitter, команда Ninja сообщила, что «расследует сообщения о проблемах» с игрой и готовит патч, который «устранит или сделает менее заметными некоторые из этих проблем», который появится уже в ближайший четверг, 10 апреля.

«Мы расследуем проблемы, возникшие в Steam-версии The Rise of Ronin», - написала студия. «Сейчас мы готовим патч, который выйдет 10 апреля (четверг), для исправления или решения некоторых из этих проблем. Приносим свои искренние извинения за возможные неудобства, с которыми вы столкнулись».

Rise of the Ronin вышла в Steam 11 марта 2025 года и на данный момент имеет «смешанную» оценку пользователей: лишь 57 процентов из 3118 рецензентов поставили ей положительную оценку.

Подобно многим другим ПК-портам последнего времени, большая часть критики касается «ужасной» оптимизации игры, в том числе связанных с загрузкой врагов во время схваток с боссами, отсутствием NPC, невидимых стен и недостающих предметов, таких как лестницы.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Armen 88

Не понимаю о чем речь.Игра работает отлично и даже не на мощном железе.Уже 25 часов и ни одного бага.

0
AGS37

баги и оптимизация разные вещи вообще-то

1
JohnTornton AGS37

одно и другого появляется

0
JohnTornton

чё эти извинения? ну извинились и чё? игра то у тебя также тупит

пора бы уже прописать закон, чтобы они хотя бы половину денег за это возвращали

0