Разработчики Rise of the Ronin извинились перед игроками за "ужасную" оптимизацию

Компания Team Ninja, создавшая самурайский экшен Rise of the Ronin, принесла «искренние извинения» за «неудобства», причиненные портом игры для Steam.

Опубликовав небольшое заявление в X/Twitter, команда Ninja сообщила, что «расследует сообщения о проблемах» с игрой и готовит патч, который «устранит или сделает менее заметными некоторые из этих проблем», который появится уже в ближайший четверг, 10 апреля.

«Мы расследуем проблемы, возникшие в Steam-версии The Rise of Ronin», - написала студия. «Сейчас мы готовим патч, который выйдет 10 апреля (четверг), для исправления или решения некоторых из этих проблем. Приносим свои искренние извинения за возможные неудобства, с которыми вы столкнулись».

Rise of the Ronin вышла в Steam 11 марта 2025 года и на данный момент имеет «смешанную» оценку пользователей: лишь 57 процентов из 3118 рецензентов поставили ей положительную оценку.

Подобно многим другим ПК-портам последнего времени, большая часть критики касается «ужасной» оптимизации игры, в том числе связанных с загрузкой врагов во время схваток с боссами, отсутствием NPC, невидимых стен и недостающих предметов, таких как лестницы.