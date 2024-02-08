Разработчики Rise of the Ronin рассказали, как воссоздали в игре Японию конца 1800-х

Издатель Sony Interactive Entertainment и команда разработчиков Team NINJA выпустили первую главу серии дневников разработчиков приключенческой игры с открытым миром Rise of the Ronin. Кроме того, в блоге PlayStation подробно рассказывается о воссоздании в игре Японии конца 1800-х годов, методах перемещения, быстром перемещении и многом другом:

История разворачивается в Бакумацу, Япония, в период больших перемен, вызванных прибытием Черных кораблей. В эту эпоху хаоса история сначала разворачивается в Иокогаме, затем в Эдо (сегодняшний Токио) и, наконец, в Киото. Каждый из этих трех крупных городов построен как открытый мир, где неоднородная смесь недавно представленной западной культуры и традиционной японской красоты драматически изображена в детальном качестве с помощью графических технологий нового поколения.

Rise of the Ronin выйдет 22 марта на PlayStation 5.