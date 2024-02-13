Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее, возможно, из-за высказываний авторов игры

Спустя несколько недель после презентации Rise of the Ronin компания Sony Interactive Enterainment Korea объявила, что экшен от Team Ninja не будет издаваться в Южной Корее.

Причины такого решения не были названы, но несколько местных газет предположили, что причина кроется в спорах в Интернете по поводу недавних высказываний Фумихико Ясуды из Team Ninja.

В частности, в закулисном видео Rise of the Ronin директор игры превозносит фигуру Ёсиды Сёина, заявляя, что команда разработчиков хотела "представить его учение и жизнь" в игре, даже зайдя так далеко, что сравнила его с Сократом.

Сёин был японским ученым XIX века, который помог основать современную Японию. Он утверждал, что открытие страны Западу неизбежно, и поддерживал идею расширения границ страны за счет силовой оккупации соседних стран, в том числе Кореи (так называемая "теория Чонгана"), что вызвало недовольство некоторых игроков.

"Эпоха Бакумацу - особый исторический период для Японии. Американские канонерские лодки, известные как "черные корабли", появились у берегов Японии в середине 1800-х годов, вынудив Японию открыть свой рынок для западных держав. Это вызвало серьезные волнения в стране между правящим сегунатом, который стремился сохранить военную мощь, сдерживая угрозу с Запада, и антисегунатскими силами, такими как клан Чосю, которые хотели свергнуть сегунат и изменить методы управления Японией. Можно сказать, что Хадзи и школа Сондзюку Сёка были местом рождения этой идеологии, следуя учению ее самого влиятельного деятеля Ёсида Сёина. Хотя это был другой мир в другую эпоху, я считаю, что его можно сравнить с Сократом. Я хотел представить его учение и жизнь с того момента, как начал работать над Rise of the Ronin. Он был не просто философом. Он настаивал на важности действий.

По данным корейского портала Daum, подобные заявления вызвали ряд критических замечаний: "Sony Korea приняла правильное решение", "Я не понимаю, почему они пытаются привнести в игру идеологию", "Team Ninja ненавидит Корею", - прокомментировали эту новость некоторые геймеры в Южной Корее.

Обратите внимание, что все вышесказанное является лишь предположением, так как Sony Korea не дала никаких разъяснений по поводу того, почему Rise of the Ronin не будет выпущена в Южной Корее. Поэтому мы не можем быть уверены, что именно споры вокруг заявлений Ясуды стали причиной (или одной из причин), приведшей к такому решению.

На наших берегах, однако, игра будет доступна с 22 марта 2024 года, эксклюзивно для PS5.