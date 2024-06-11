Rise of the Ronin - самая продаваемая игра от Koei Tecmo

Фумихико Ясуда, директор Rise of the Ronin, сказал в интервью, что на данный момент это самая продаваемая игра Koei Tecmo за всю историю. Уже было известно, что она продается лучше, чем Nioh, но теперь это получило положительное подтверждение, к радости тех, кому она понравилась и надеется на продолжение.

Ясуда начал с заявления, что он ценит отзывы, в основном положительные, а затем на прямой вопрос интервьюера объяснил, что игра продолжает хорошо продаваться. В принципе, тем, кто в нее играет, она нравится и они рекомендуют ее другим игрокам.

Затем интервьюер упомянул последний финансовый отчет Koei Tecmo, в котором говорится о лучших продажах, чем у Nioh, для Rise of the Ronin, на что Ясуда заявил:

«В настоящее время у Ronin лучшие продажи среди игр Koei Tecmo».

Rise of the Ronin — эксклюзивная игра для PS5. Действие происходит в Японии XIX века. В ней рассказывается о ронине, ищущем свою судьбу на земле, опустошенной войной. Сможет ли он пробиться и спасти всю Японию, ведя ее к новой эре? Или он поддастся попыткам? Чтобы узнать это, вам придется пережить его приключения в огромном и разнообразном открытом мире.