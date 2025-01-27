Ролевой экшен Rise of the Ronin выйдет на ПК в начале марта: представлен новый трейлер и системные требования

Ролевой экшен с открытым миром Rise of the Ronin от Team NINJA, ранее эксклюзив для PlayStation 5, появится на ПК через Steam 11 марта. Эту дату подтвердил новый трейлер, представленный разработчиками.

Игроков на ПК ожидает впечатляющий набор улучшений, среди которых поддержка ультраширокого соотношения сторон, разрешение до 8K, частота кадров до 120 FPS, технологии AMD FSR, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, а также трассировка лучей. Такой подход обещает сделать игру визуально потрясающей на современном оборудовании.

На странице Rise of the Ronin в Steam Store уже открыты предзаказы на игру, а также опубликованы системные требования для разных уровней графической настройки.

Минимальные системные требования (1080p@30FPS):

ОС: Windows® 10/11 64-bit

Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ VRAM) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 ГБ VRAM)

Место на диске: 180 ГБ

SSD обязателен, низкая производительность накопителя может снизить комфорт игры.

Рекомендуемые системные требования (1080p@60FPS):

ОС: Windows® 10/11 64-bit

Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ VRAM) или AMD Radeon RX 6700XT (12 ГБ VRAM)

Место на диске: 180 ГБ (рекомендуется NVMe SSD).

Игра уже доступна на PlayStation 5 и собрала положительные отзывы за проработанный открытый мир, интересный сюжет и стильный геймплей. Теперь благодаря расширенной поддержке ПК-геймеры смогут насладиться этой историей в максимально возможном качестве.