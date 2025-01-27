Ролевой экшен Rise of the Ronin выйдет на ПК в начале марта: представлен новый трейлер и системные требования

Ролевой экшен с открытым миром Rise of the Ronin от Team NINJA, ранее эксклюзив для PlayStation 5, появится на ПК через Steam 11 марта. Эту дату подтвердил новый трейлер, представленный разработчиками.
Игроков на ПК ожидает впечатляющий набор улучшений, среди которых поддержка ультраширокого соотношения сторон, разрешение до 8K, частота кадров до 120 FPS, технологии AMD FSR, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, а также трассировка лучей. Такой подход обещает сделать игру визуально потрясающей на современном оборудовании.
На странице Rise of the Ronin в Steam Store уже открыты предзаказы на игру, а также опубликованы системные требования для разных уровней графической настройки.
Минимальные системные требования (1080p@30FPS):
- ОС: Windows® 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ VRAM) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 ГБ VRAM)
- Место на диске: 180 ГБ
- SSD обязателен, низкая производительность накопителя может снизить комфорт игры.
Рекомендуемые системные требования (1080p@60FPS):
- ОС: Windows® 10/11 64-bit
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 ГБ VRAM) или AMD Radeon RX 6700XT (12 ГБ VRAM)
- Место на диске: 180 ГБ (рекомендуется NVMe SSD).
Игра уже доступна на PlayStation 5 и собрала положительные отзывы за проработанный открытый мир, интересный сюжет и стильный геймплей. Теперь благодаря расширенной поддержке ПК-геймеры смогут насладиться этой историей в максимально возможном качестве.
Игра выглядит интересно, особенно сеттинг просто прекрасный, помню на примерно такую же тему был фильм - Последний Самурай, мне очень понравился.
Мне зашла Цусима, эта игра очень на неё похожа, жду
Заценим, спасибо
Немного ошибся)
Когда гта 6 на пк выйдет?Заскриним и потом сравним)
Должен заранее отметить, что совершенно не слежу за циклом разработки и новостями по игре. И предположу, что на консолях релиз будет осенью (октябрь, ноябрь) 2025, а на пк весной (апрель, май) 2026, учитывая, что уже начало года, даты релиза всё еще нет, лето считается неприбыльным месяцем, а роки любят раздувать хайп задолго до фактического выпуска.
Вот это куда интересней, чем Нига-гейм от Юбисофт.
Неждан и кто-то тут ещё спорил, что типа PS5 это всё, а ПК так себе, такими темпами скоро одновременно будут выпускать игры.
Какими темпами? Игре год стукнет когда на ПК выйдет, тем более не крупный хит
в марте я буду лучше бошки японцам рубить и ниндзей играть
Калоед и любитель макак здесь таких не терпят
это ты про асасина?
раб мнения толпы
че год эксклюзива закончился, как продажи?
Играл на приставке, состояние этой игры оставляет желать лучшего да и качество хромает. так что среднячёк, но под пивко вечерочком можно и поиграть
Русская озвучка есть?
нет да ее и не было
Ну вот и спрашиваю, есть на пс озвучка русская, печально
Вот и дождались))
на пс5 игра выглядит очень круто. некоторыми сценами напомнила тенчю....
кто играл?как вам?
цена странная какая то
1708 гривен)
дешевый слешер, если слешеры любишь, то понравится, я лично ненавижу слешеры)
прям слешер как DMC или бог войны?макака?)
сюжет как?
Dmc
сюжет понравился хоть?
Не такой и дешёвый 4000р
Я не понимаю разрабов выпускают уже старую игру и они все равно выставляют на нее фулл прайс и никаких скидок, хотя бы 50% и потом ноют что пк не приносит прибыль.
На плойке 70 баксов стоила. На ПК 50 баксов. Вот и скидка
у финалки 30% завезли до релиза, суда бы такую
Выглядит как секиро, местами даже хуже