Самурайский экшен Rise of the Ronin стал доступен на ПК

Сегодня, 11 марта, в Steam состоялся релиз Rise of the Ronin. Игра, разработанная студией Team Ninja при поддержке Koei Tecmo Games, ранее была доступна только на PlayStation 5.

ПК-версия поддерживает разрешение до 8K, а также различные технологии, такие как AMD Fidelity FX Super Resolution, NVIDIA DLSS, Reflex и Intel XeSS. Также стоит отметить поддержку трассировки лучей и возможность игры на 120 кадрах в секунду.

Rise of the Ronin — динамичный ролевой экшен, действие которой происходит в Японии эпохи Бакумацу. Игроки берут на себя роль ронина — самурая без хозяина, которому предстоит выбирать свою судьбу.

В игре важен каждый выбор: можно поддержать сёгунат, вступить в ряды прозападных сил или противостоять властям. Будущее страны зависит от решений, которые вы примете в ходе игры.