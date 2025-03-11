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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 159 оценок

Самурайский экшен Rise of the Ronin стал доступен на ПК

butcher69
Новости

Сегодня, 11 марта, в Steam состоялся релиз Rise of the Ronin. Игра, разработанная студией Team Ninja при поддержке Koei Tecmo Games, ранее была доступна только на PlayStation 5.

Rise of the Ronin: семь самых выдающихся самураев эпохи бакумацу

ПК-версия поддерживает разрешение до 8K, а также различные технологии, такие как AMD Fidelity FX Super Resolution, NVIDIA DLSS, Reflex и Intel XeSS. Также стоит отметить поддержку трассировки лучей и возможность игры на 120 кадрах в секунду.

Rise of the Ronin — динамичный ролевой экшен, действие которой происходит в Японии эпохи Бакумацу. Игроки берут на себя роль ронина — самурая без хозяина, которому предстоит выбирать свою судьбу.

В игре важен каждый выбор: можно поддержать сёгунат, вступить в ряды прозападных сил или противостоять властям. Будущее страны зависит от решений, которые вы примете в ходе игры.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

за игрой не следил. подскажите насколько она похожа на Ghost of Tsushima? или вообще не похожа?

1
bubenson

Тоже вот интересно.

0
prorock

Боевка разнообразней цусимы, если есть желание в ней разбираться и осваивать ее (порядка 8 типов пушек, для которых еще есть разные стойки с разными приемами). Остальное просто забей. Я не осилил и дропнул от скуки. Сюжет, наполнение открытого мира - мусор. Про графику даже не говорю.

0
Бобровый Погребок

там азиаты

0
Бобровый Погребок

ну эт крч ассасинс крид щадоус, но не от юбесофт

-1
YouTube_GamesTezi

Чё, в Ютубе забанили? Ах да...

0
KnDiman

И понятное дело его уже даже взломали.

0
Кей Овальд

Цусима курильщика, похоже.

0
Kimen-no-Yami

Ещё один КЕКсклюзив от сосони, лол

Посмотрим, чо. Поднять паруса!

-1