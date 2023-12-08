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Rise of the Ronin 2024 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.1 55 оценок

Самурайский экшен Rise of the Ronin выйдет 22 марта - представлен новый трейлер

butcher69
Новости

На церемонии The Game Awards Rise of the Ronin получила новый трейлер и дату выхода. Игра, разрабатываемая Koei Tecmo и Team Ninja, выйдет 22 марта 2024 года.

Анонсированная в прошлом году экшен-РПГ будет выпущена в качестве эксклюзива для консоли PS5. Президент и игровой директор Team Ninja Фумихико Ясуда заявил, что игра является "несомненно, самым амбициозным и сложным проектом" японской студии, что может в какой-то мере объяснить участие Sony.

В прошлом году Ясуда рассказал в PlayStation Blog, что Sony поддерживает Team Ninja с тех пор, как она начала работу над проектом семь лет назад.

А старший продюсер Sony XDev Джейсон Стюарт написал в понедельник в твиттере: "Привилегия работать над такой захватывающей игрой, как Rise of the Ronin, вместе с господином Ясудой из студии Team Ninja, [игровым продюсером Team Ninja] Масааки Ямагивой и нашей командой Sony XDev JP.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
DEDGAMER

Цусима

1
des666sar

Опять соулс 😫

1
hamshut

ПК в пролете чтоль?)

А графоний прям с ПС3 пожаловал)
Все таки у японцев в графику мало кто париться, кроме Капком.

-1
Нейтан Дрейк

Опять Тим Ниндзя продались.

-1
caramba1999

Фуууууу

-2