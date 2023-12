Самурайский экшен Rise of the Ronin выйдет 22 марта - представлен новый трейлер

На церемонии The Game Awards Rise of the Ronin получила новый трейлер и дату выхода. Игра, разрабатываемая Koei Tecmo и Team Ninja, выйдет 22 марта 2024 года.

Анонсированная в прошлом году экшен-РПГ будет выпущена в качестве эксклюзива для консоли PS5. Президент и игровой директор Team Ninja Фумихико Ясуда заявил, что игра является "несомненно, самым амбициозным и сложным проектом" японской студии, что может в какой-то мере объяснить участие Sony.

В прошлом году Ясуда рассказал в PlayStation Blog, что Sony поддерживает Team Ninja с тех пор, как она начала работу над проектом семь лет назад.

А старший продюсер Sony XDev Джейсон Стюарт написал в понедельник в твиттере: "Привилегия работать над такой захватывающей игрой, как Rise of the Ronin, вместе с господином Ясудой из студии Team Ninja, [игровым продюсером Team Ninja] Масааки Ямагивой и нашей командой Sony XDev JP.