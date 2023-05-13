Rise of the Ronin 2024 г.
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Sony подтвердила, что Rise of the Ronin не появится на PS4

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monk70
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Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo и Team Ninja запустили страницу часто задаваемых вопросов на японском языке для Rise of the Ronin, эксклюзивного проекта с открытым миром для PlayStation 5. Японские компании ещё раз разъяснили, что игра не появится на PlayStation 4.

Это не новая информация, учитывая, что с момента анонса она была подтверждена только для PlayStation 5. Однако в этом FAQ среди трех доступных вопросов один был посвящен подтверждению того, что игра не появится на PlayStation 4. Вопрос-ответ гласит: «Будет ли версия для PS4? Нет. Планов по выпуску версии для PS4 нет».

Кстати, первый вопрос идентичен, но про PS5, а именно: «Rise of the Ronin создаётся для PS5? Да. Rise of the Ronin — это игра для PlayStation 5». Вместо этого третий вопрос подтверждает, что в игре открытый мир.

На сегодняшний день различные эксклюзивные видеоигры для PlayStation были выпущены как для PS4, так и для PS5, но постепенно появляются эксклюзивы для консоли PS5, и Rise of the Ronin станет одной из них.

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