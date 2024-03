Сообщается, что Rise Of The Ronin страдает от нестабильной частоты кадров в режиме производительности

Согласно последней информации, ролевая игра Rise of the Ronin от Sony Interactive Entertainment и Team Ninja для PS5 страдает от нестабильной частоты кадров в режиме производительности.

По словам YouTube-пользователя Skill Up, у которого есть ранний доступ к предстоящей Rise of the Ronin, игра изо всех сил пытается поддерживать целевую частоту кадров 60 кадров в секунду в режиме производительности, опускаясь до 40 к/с. Те, кто будет играть в игру на дисплеях с VRR, получат относительно более плавную игру, хотя, учитывая, что минимальный порог VRR для PS5 составляет 48 Гц, падение частоты кадров ниже этого значения останется проблемой. Также упоминается, что в роликах наблюдается дрожание, вероятно, из-за проблем с частотой кадров.

Однако надежда не потеряна, поскольку в соответствии с документом об эмбарго Rise of the Ronin должна получить серию исправлений производительности до своего выпуска 22 марта 2024 года. В прошлом игровой движок Team Ninja испытывал проблемы с производительностью на консолях: такие игры, как Nioh, Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty, имели заметные падения частоты кадров при запуске.

Ожидается, что вышеупомянутое эмбарго на обзоры Rise of the Ronin будет снято в четверг, 21 марта 2024 года, то есть за день до запуска игры.