Свежий геймплей Rise of the Ronin и первые впечатления журналистов от японского экшена

Информация, заранее анонсированная в публикациях предварительных обзоров многообещающего экшена Rise of the Ronin от Team Ninja, подтвердилась. Сегодня ряд зарубежных изданий и игровых критиков поделились своими первыми впечатлениями, проанализировав боевую систему и возможности открытого мира. Судя по всему, новая игра объединяет в себе множество знакомых элементов из других игр, но в совокупности получается совершенно уникальная игра.

Как сообщается, авторы превью провели за прохождением Rise of the Ronin всего несколько часов. Этого слишком мало, чтобы полностью оценить масштаб такого проекта, но достаточно для ознакомления с вступлением и особенностями боевой механики. Судя по первым часам, проведенным в игре, Rise of the Ronin очень сильно напоминает серию Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Nioh и даже Sekiro: Shadows Die Twice.

Несмотря на то, что Rise of the Ronin ориентирована на стандартного геймера и не заточена под высокую сложность, в боевой системе у игры гораздо больше общего с хардкорными играми от FromSoftware, в особенности с Sekiro.

В стычках Rise of the Ronin основное внимание уделяется парированию и стойкости. У каждого персонажа, с которым вы сражаетесь, будет шкала, независимая от его здоровья. Его истощение откроет врагу смертельный удар, который нанесет большой урон или мгновенно убьет некоторых врагов более низкого уровня. Самый быстрый способ истощить эту шкалу — точно парировать входящие атаки. Парирование обычных атак предотвратит получение урона и немного уменьшит устойчивость противника.

Новые скриншоты игры:

Что касается дальнего боя, в Rise of the Ronin можно использовать луки, пистолеты и сюрикены. Оружие этого типа по своему применению напоминает механику из Bloodborne, где дальние атаки использовались для оглушения противника и тактических приемов, а не как основное средство для убийства врагов. В ролевом экшене от Team Ninja здесь все примерно также, только еще оружие можно использовать в режиме скрытности.

Исследовательский аспект открытого мира и визуальные эффекты также выполнены на очень высоком уровне. Большинству рецензентов понравилось изучать города и локации в игре, где есть чем заняться среди побочной активности, однако чего-то выдающегося среди этого они не смогли найти.