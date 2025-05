Свежий патч для ПК-версии Rise of the Ronin избавляет игру от заиканий и подвисаний

KOEI Tecmo и Team Ninja выпустили свежий патч для PC-версии Rise of the Ronin. Обновление под номером 1.09.0.4, вышедшее 30 апреля, нацелено на устранение одного из самых раздражающих технических недочетов — заиканий и подёргиваний во время игры.

Разработчики уточнили, что патч снижает количество фризов в определённых локациях и при конкретных условиях. Кроме того, обновление добавляет процедуру восстановления повреждённых сохранений, из-за которых игроки не могли пройти миссию «В поисках новых знаний». К сожалению, это всё, что включает в себя текущий апдейт.

С момента релиза Rise of the Ronin на ПК игра подвергалась критике за слабую оптимизацию. По производительности она уступала даже Ghost of Tsushima, несмотря на схожую визуальную стилистику. Однако при всех технических недостатках проект всё же полюбился многим — прежде всего благодаря интересной боевой системе и неплохому сюжету, который, по мнению некоторых игроков, выглядит сильнее, чем в вышедшем не так давно Assassin’s Creed: Shadows.

Обновление уже доступно — Steam автоматически загрузит его при следующем запуске клиента.