Team Ninja добавила в Rise of the Ronin ряд механик, помогающих экономить время игрока

До выхода The Rise of Ronin, последней игры от Team Ninja, осталось всего три дня. Это будет первая игра студии с открытым миром, и они постарались сделать ее не утомительной для игроков. Чтобы игрокам было приятнее играть, Team Ninja включила в игру различные механики, призванные "уважать время игроков". Эти функции призваны обойти некоторые проблемы, характерные для жанра игр с открытым миром.

Вот некоторые из этих механик: автоматизированная утилизация лута, автоматическая посадка на лошадь, самостоятельное передвижение лошади по дорогам, бесконечная выносливость вне боя, большое количество точек быстрого передвижения, отсутствие необходимости смотреть одну и ту же кат-сцену дважды, фоторежим с пропусками кадров.

Среди основных нововведений - возможность выбрать минимальный уровень экипировки, который вы хотите получить. Это означает, что любой лут с более низкими значениями редкости будет автоматически продан или разобран на части, чтобы игроку не пришлось тратить много времени на чистку инвентаря.

Еще одна функция, позволяющая сэкономить время: когда вы призываете лошадь, персонаж автоматически садится на нее, не требуя от игрока никаких действий для этого. Более того, когда вы сидите на лошади, вы можете отметить любое место на карте, и животное само выберет оптимальный маршрут.

Если во время боя действия расходуют выносливость, то во время исследования игроки могут бегать бесконечно, не мешая долгим прогулкам. А для тех, кто не хочет бродить по карте, в игре будет множество точек быстрого перемещения.

Среди других опций - возможность пропускать сюжетные ролики, чтобы не пришлось заново пересматривать их в случае смерти, и режим покадровой съемки, то есть если вы откроете фоторежим в неудачный момент, вы сможете делать один кадр за другим, пока не получите нужный вам кадр.

Rise of the Ronin выйдет 22 марта на PS5.