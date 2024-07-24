Team Ninja опубликовала интересную статистику игроков в Rise of Ronin; выпущена демо-версия

Бесплатная демоверсия Rise of the Ronin стала доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store, объявили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team NINJA. Демоверсия включает в себя первую главу сюжета игры, а сохраненные данные можно перенести в полную версию игры, если вы решите ее купить.
Team NINJA также поделилась различными данными игроков, собранными с момента запуска игры 22 марта:
Гонзо
- 35 процентов игроков убили Гонзо
- 65 процентов игроков пощадили Гонзо
Фракции
- 62 процента игроков встали на сторону сёгуната
- 38 процентов игроков встали на сторону антисёгуната
Создание своей судьбы
- 42 процента игроков достигли уровня личных связей 4
- 30 процентов игроков завели романы
Бой
- Было выполнено 1 9235 232 468 контрискров
Сложность
- 36 процентов игроков выбрали сложность «Рассвет»
- 51 процент игроков выбрали сложность «Закат»
- 13 процентов игроков выбрали сложность «Сумерки»
- 18 процентов игроков выбрали сложность «Полночь»
Исследование мира
- 16 процентов игроков собрали всех 100 кошек
- 35 процентов игроков победили всех 50 беглецов
18 процентов игроков выбрали сложность «Полночь» - так она же открывается после прохождения сюжета. Тогда недурственно, что игроки на ней продолжают в нг+ играть.
Воооо! Демо - это порядочно!