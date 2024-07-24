Team Ninja опубликовала интересную статистику игроков в Rise of Ronin; выпущена демо-версия

Бесплатная демоверсия Rise of the Ronin стала доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store, объявили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team NINJA. Демоверсия включает в себя первую главу сюжета игры, а сохраненные данные можно перенести в полную версию игры, если вы решите ее купить.

Team NINJA также поделилась различными данными игроков, собранными с момента запуска игры 22 марта:

Гонзо

35 процентов игроков убили Гонзо

65 процентов игроков пощадили Гонзо

Фракции

62 процента игроков встали на сторону сёгуната

38 процентов игроков встали на сторону антисёгуната

Создание своей судьбы

42 процента игроков достигли уровня личных связей 4

30 процентов игроков завели романы

Бой

Было выполнено 1 9235 232 468 контрискров

Сложность

36 процентов игроков выбрали сложность «Рассвет»

51 процент игроков выбрали сложность «Закат»

13 процентов игроков выбрали сложность «Сумерки»

18 процентов игроков выбрали сложность «Полночь»

Исследование мира