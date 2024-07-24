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Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 133 оценки

Team Ninja опубликовала интересную статистику игроков в Rise of Ronin; выпущена демо-версия

monk70
Новости

Бесплатная демоверсия Rise of the Ronin стала доступна для PlayStation 5 в PlayStation Store, объявили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Team NINJA. Демоверсия включает в себя первую главу сюжета игры, а сохраненные данные можно перенести в полную версию игры, если вы решите ее купить.

Team NINJA также поделилась различными данными игроков, собранными с момента запуска игры 22 марта:

Гонзо

  • 35 процентов игроков убили Гонзо
  • 65 процентов игроков пощадили Гонзо

Фракции

  • 62 процента игроков встали на сторону сёгуната
  • 38 процентов игроков встали на сторону антисёгуната

Создание своей судьбы

  • 42 процента игроков достигли уровня личных связей 4
  • 30 процентов игроков завели романы

Бой

  • Было выполнено 1 9235 232 468 контрискров

Сложность

  • 36 процентов игроков выбрали сложность «Рассвет»
  • 51 процент игроков выбрали сложность «Закат»
  • 13 процентов игроков выбрали сложность «Сумерки»
  • 18 процентов игроков выбрали сложность «Полночь»

Исследование мира

  • 16 процентов игроков собрали всех 100 кошек
  • 35 процентов игроков победили всех 50 беглецов
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ELDEN_LORD

18 процентов игроков выбрали сложность «Полночь» - так она же открывается после прохождения сюжета. Тогда недурственно, что игроки на ней продолжают в нг+ играть.

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брaтанчик

Воооо! Демо - это порядочно!

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