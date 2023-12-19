Team Ninja раскрыла новые подробности о Rise of the Ronin

Не так давно Team Ninja и PlayStation представили игру Rise of the Ronin. Это японское приключение, запуск которого запланирован на март 2024 года, отправит игроков в Иокогаму, Киото и другие районы Японии времен Бакумацу.

После последнего показа на The Game Awards Team Ninja раскрыла больше подробностей об этой игре в превью, в том числе уделив особое внимание сложной боевой схеме и геймплею.

Согласно превью GameInformer, изучение схем атак является основой для победы в Rise of the Ronin.

Хотя команда не стала прямо называть игру Souls-like, очевидно, что различные части этого жанра будут вплетены в геймплей. В связи с этим в этом мире игроков ждет серьезное испытание.

В Rise of the Ronin, как и в других играх этого жанра, предусмотрена карма — валюта, которая теряется после смерти. Однако Team Ninja также постаралась найти баланс между сложностью и доступностью игры.

Поэтому, несмотря на то, что она может склоняться в сторону сложности, поклонникам стоит ожидать более приятных впечатлений, чем от Wo Long: Fallen Dynasty или Nioh. Команда включила в игру несколько видов XP, что несколько снижает угрозу потери всего после смерти.

Несмотря на схожие с Souls элементы, Rise of the Ronin более приземлена r реальности. Team Ninja отказалась от сверхъестественных элементов прошлых игр, предложив реалистичный взгляд на Японию 1863 года.

Сюжет занимает важное место в общем впечатлении от этого эксклюзива для консоли PS5, а геймдиректор Фумихико Ясуда может похвастаться системой принятия решений, напоминающей диалоговые деревья из ролевых игр.

Он утверждает, что разговоры предлагают множество вариантов ответа и играют важную роль в определении концовки игры. Исторические личности и их связи с игроками также важны для общего повествования.

Эта часть игры получит собственные побочные задания, получившие название Bond Missions.

Rise of the Ronin выйдет на PS5 22 марта. Игра станет первым за долгие годы масштабным отходом Team Ninja от чисто геймплейных Souls-like игр, и уже первые кадры и превью подают много надежд.