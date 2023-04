Team Ninja собирается выпустить самурайский экшен Rise of the Ronin в 2024 году и обойтись без переносов ©

Разработчики хардкорной серии Nioh и недавней Wo Long: Fallen Dynasty, студия Team Ninja, еще осенью прошлого года представили заманчивый самурайский экшен Rise of the Ronin. Про новую амбициозную игру с открытым миром в сеттинге феодальной Японии известно не так много, как хотелось бы, но разработчики уверены в своем проекте. В недавнем отчете Team Ninja подтвердила, что выход Rise of the Ronin запланирован на следующий год и возможность он релиз состоится уже скоро.

Согласно представленной информации, производство Rise of the Ronin идет полностью за утвержденным планом студии. Team Ninja не спешит раскрывать закулисные подробности разработки или делиться деталями самой игры, но уверяет, что ждать осталось недолго. Самурайский экшен по-прежнему планируют выпустить в 2024 году и пока ничего не предвещает задержек. Если финальная полировка пройдет гладко, релиз Rise of the Ronin может состояться уже в начале года.

Экшен Rise of the Ronin создается эксклюзивно для PlayStation 5. Судя по всему, для проекта планируется масштабная рекламная кампания, а издатель заранее установил высокую планку продаж в 5 миллионов копий. Вероятно, проект позже доберется и до ПК.