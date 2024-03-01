Трейлеры Rise of the Ronin подчеркивают каждый тип оружия

Team Ninja и Koei Tecmo выпустили закулисное видео и боевую сцену для роскошного боя Rise of the Ronin. Если этого недостаточно, трейлеры для каждого типа оружия предоставлены PlayStation Japan.

Оружие делится на две категории – ближнее и дальнее, хотя некоторые из них, например штык, способны вести огонь на средней дистанции. Различные стили позволяют использовать уникальные атаки, а комбинации возможны при переключении между оружием. У каждого типа также есть уникальные финишеры, позволяющие наносить удары, резать или застреливать врагов.

Будь то Нагината и Копье или Двойные Клинки и Катана, Rise of the Ronin предлагает несколько инструментов для эффективного боя. Оружие дальнего боя, включая револьверы и луки, также впечатляет своим уроном, а использование Абордажного Крюка, чтобы подбрасывать врагов, интересно.

Rise of the Ronin выйдет 22 марта на PS5.