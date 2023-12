В экшене Rise of the Ronin будет три уровня сложности

Rise of the Ronin, новая феодальная японская экшен-РПГ, разрабатываемая Team Ninja, будет иметь три уровня сложности, подтвердила команда разработчиков в интервью, опубликованном JeuxVideo.

Поскольку игра относится к категории почти souls-like, внедрение различных уровней сложности не должно было быть само собой разумеющимся, так как игры этого жанра часто задают довольно высокий уровень сложности с небольшими корректировками, но, похоже, в данном случае Team Ninja приняла промежуточное решение.

Продюсер Ёсукэ Хаяси и продюсер разработки Фумихико Ясуда объяснили, что на самом деле речь идет о том, чтобы попытаться сделать игру максимально доступной даже для тех игроков, которые не испытывают особой страсти к жанру souls-like.

Очевидно, что игры Team Ninja не рассчитаны на то, чтобы быть легкими для всех, но мы хотели сделать эту игру более доступной для широких слоев населения, тем самым несколько отступив от собственных традиций команды. Мы разработали три различных уровня сложности на выбор, в зависимости от предпочтений каждого. Первый ориентирован на пользователей, которые в основном хотят следовать сюжету, второй - для игроков среднего уровня, которые более привычны к подобному опыту, а третий - более выборочный режим, который в большей степени соответствует характеристикам наших предыдущих игр и больше ориентирован на хардкорных геймеров и фанатов souls-like.

Таким образом, несмотря на то, что это по-прежнему souls-like экшен в стиле Team Ninja, Rise of the Ronin будет более доступной для игроков, которые не являются поклонниками жанра. Тем временем дата выхода игры была объявлена вместе с трейлером на церемонии The Game Awards 2023.