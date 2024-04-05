В новом апдейте для Rise of the Ronin исправили несколько серьезных багов в игровом процессе

Вышло новое обновление для ролевой игры с открытым миром Rise of the Ronin от Team Ninja, в котором было исправлено три достаточно серьезных бага. Во-первых, была исправлена ошибка, из-за которой игрок мог вернуться в Йокогаму после сетевого режима, а Эдо был заблокирован.

Еще одна проблема была связана со сменой типов стрел/артефактов/шаров/фитильных труб при переключении на винтовку в качестве дополнительного оружия. Это приводило к тому, что последняя становилась непригодной для использования, что является большой проблемой, учитывая, что это одно из лучших оружий дальнего боя в игре.

И наконец, в регионе Эдо некоторые сундуки с сокровищами - в частности, в Чиба Додзё, Киобаси, и в Военной академии, Канда, - открывались раньше, чем игрок их обнаруживал, что влияло на скорость сбора сокровищ. Все это уже исправлено в версии 1.30.

Напомним, что Rise of the Ronin является эксклюзивом для PS5 и вышла 22 марта. Пока ни Koei Tecmo, ни Sony не сообщают данные о продажах, но игра дебютировала на третьем месте в еженедельном чарте продаж Famitsu и на пятом месте в чарте физических продаж Gfk в Великобритании.