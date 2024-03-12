В новом трейлере Rise of the Ronin рассказали о сюжетных фракциях

Авторы ролевого экшена Rise of the Ronin опубликовали новый ролик, в котором акцент сделан на сюжетных фракциях игры.

Важную роль в истории Rise of the Ronin играют силы, прибывшие из западного мира. Для них Япония представляет собой ценный объект для политического влияния. В Японии в это время разгорается гражданская война. Правительство страны пытается сохранить свою независимость и подавить любое проявление инакомыслия, но сопротивление формируется против сёгуната. Революционная сила стремится свергнуть правительство и изгнать западные корабли, окружившие Японию, ради светлого будущего страны.

Напомним, что релиз Rise of the Ronin запланирован на 22 марта, эксклюзивно для PlayStation 5.