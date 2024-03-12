В новом трейлере Rise of the Ronin рассказали о сюжетных фракциях

Авторы ролевого экшена Rise of the Ronin опубликовали новый ролик, в котором акцент сделан на сюжетных фракциях игры.
Важную роль в истории Rise of the Ronin играют силы, прибывшие из западного мира. Для них Япония представляет собой ценный объект для политического влияния. В Японии в это время разгорается гражданская война. Правительство страны пытается сохранить свою независимость и подавить любое проявление инакомыслия, но сопротивление формируется против сёгуната. Революционная сила стремится свергнуть правительство и изгнать западные корабли, окружившие Японию, ради светлого будущего страны.
Напомним, что релиз Rise of the Ronin запланирован на 22 марта, эксклюзивно для PlayStation 5.
Это игра мне напоминает больше всего nioh
Да, ведь она от разрабов Nioh