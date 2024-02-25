В Rise of the Ronin будет три режима сложности

Koei Tecmo и Team Ninja раскрыли новые подробности о боях в Rise of the Ronin: от различных стилей, которые могут использовать игроки, до важности "Ки" во время поединков. Многое из этого должно быть знакомо игрокам Nioh 1 и 2, но в игре также будет возможность менять сложность.

Как сообщается на официальной странице игры на PlayStation, есть три режима - "Рассвет" (легкий), "Закат" (нормальный) и "Сумерки" (сложный). Вы можете сменить режим в любой момент, при этом в режиме "Рассвет" можно увеличить количество здоровья, восстанавливаемого после лечения, и уменьшить количество "Ки", теряемого от атак. Это должно помочь тем, кто любит наслаждаться сюжетом или исследовать мир, в то время как игрокам, ориентированным на бой, придется сложнее.

Будут ли в Rise of the Ronin различные Пути, как в серии Nioh, которые служат для прохождения "Новой игры +" и добавляют новый контент, пока не известно. Игра выходит 22 марта для PS5.