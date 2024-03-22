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об игре
Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 107 оценок

В Rise of the Ronin есть проблемы с производительностью на PS5, а ее разрешение может упасть до 900p

Gruz_
Новости

После долгих лет разработки Team Ninja совместно с Sony рада сообщить, что Rise of the Ronin теперь доступна на консоли PlayStation 5. После того как игра была представлена публике, геймеров не порадовала одна вещь - плохая графика, что уже довольно часто встречается в играх Team Ninja.

Однако, похоже, ситуация с Rise of the Ronin на PlayStation 5 хуже, чем можно предположить, так как у нас уже есть видеоролик, в котором проводится сравнительный анализ работы игры на PS5 в разных игровых режимах.

Согласно тестам, проведенным каналом ElAnalistaDeBits, Rise of the Ronin имеет три режима игры на PS5: производительность, качество и Ray-Tracing, при этом режим Ray-Tracing является самым тяжелым, а разрешение может упасть до 900p.

  • Режим качества улучшает некоторые параметры, такие как разрешение, тени, анизотропная фильтрация и некоторые эффекты постобработки;
  • Режим качества работает в динамическом разрешении 1440p со средним разрешением 1260p;
  • Режим производительности работает в динамичном разрешении 1080p со средним разрешением чуть ниже этого значения, около 1044p. Взамен он предлагает максимум 60 кадр/с;
  • Режим трассировки лучей добавляет улучшения в глобальное освещение, но только в определенных местах. Его среднее разрешение немного ниже по сравнению с режимом производительности;
  • Временная реконструкция, используемая в этой игре, дает неоспоримые преимущества, значительно улучшая качество изображения;
  • В этой игре можно активировать VRR, хотя ни в одном случае мы не получим частоту кадров выше 60 fps. Из-за его низкой стабильности рекомендуется использовать его вместе с режимом производительности;
  • В режимах "Качество" и "Рей-Трейсинг" возникают частые сбои.

В своем тесте ElAnalistaDeBits делает вывод, что оптимизация Rise of the Ronin оставляет желать лучшего, и рекомендует играть в режиме производительности.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
МcDuсk

Графон ужас, как в третьем ассасине.

6
GayFish

И все это с графикой уровня игр 14 года на ps4, а город по наполнению на уровне ps2 игр, в кадре всего несколько NPC и объекты прямо перед глазами появляются.

Почти все разработчики не умеют работать с железом, у них 80% производительности сливается в унитаз. Далеко за примером ходить не нужно, взять ту же GTA 6, топовый графон, десятки NPC и машин в кадрте, и все работает на относительно слабых консолях.

2
DenisVTR

Надо дождаться выхода и посмотреть как это ещё работает
Вон, вчера одна компания вообще отменила свою игру для xbox ссылаясь на то что лучше мы потратим это время для ПК и плойки

1
kulikulikuli DenisVTR

Сони заставили, чтобы конкуренты не поиграли. На коробоксе и плойке одинаковое устаревшее железо.

0
DenisVTR kulikulikuli

Сомневаюсь. Там то игра такая, на неё до отмены бокса особого внимание не было, да и выходит она уже относительно скоро. Скорее из за s-ки не стали заморачиваться

0
TheNikolay00

Интересно, где ты взял ту же GTA6, игра вышла уже? Или трейлер = геймплей?

0
kulikulikuli

4к 60фпс)))) консольщики сосатб!

1
Hakuni

да ладна! самая мощная консолололь не тянет игорю с графоном 10 летней давности

1
Kirill Korneev

>В этой игре можно активировать VRR
А как?

0
пекота

По сравнению с предыдущими играми, графика улучшилась и добавили расчленеку. Вот чего не ожидал, это уровней сложности. Оказуалили.

0
Dark1994

Какой-то самосаботаж, в том же рагнареке и пауке графоуни в разы лучше, да даже в анчартеде 2016 графон получше будет на пс4

0
caliskan

Сколько же можно старушку мучать, выпускайте пс5 про. Пора раз в 2 года уже выпускать, как видюхи

-1