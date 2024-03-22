В Rise of the Ronin есть проблемы с производительностью на PS5, а ее разрешение может упасть до 900p

После долгих лет разработки Team Ninja совместно с Sony рада сообщить, что Rise of the Ronin теперь доступна на консоли PlayStation 5. После того как игра была представлена публике, геймеров не порадовала одна вещь - плохая графика, что уже довольно часто встречается в играх Team Ninja.
Однако, похоже, ситуация с Rise of the Ronin на PlayStation 5 хуже, чем можно предположить, так как у нас уже есть видеоролик, в котором проводится сравнительный анализ работы игры на PS5 в разных игровых режимах.
Согласно тестам, проведенным каналом ElAnalistaDeBits, Rise of the Ronin имеет три режима игры на PS5: производительность, качество и Ray-Tracing, при этом режим Ray-Tracing является самым тяжелым, а разрешение может упасть до 900p.
- Режим качества улучшает некоторые параметры, такие как разрешение, тени, анизотропная фильтрация и некоторые эффекты постобработки;
- Режим качества работает в динамическом разрешении 1440p со средним разрешением 1260p;
- Режим производительности работает в динамичном разрешении 1080p со средним разрешением чуть ниже этого значения, около 1044p. Взамен он предлагает максимум 60 кадр/с;
- Режим трассировки лучей добавляет улучшения в глобальное освещение, но только в определенных местах. Его среднее разрешение немного ниже по сравнению с режимом производительности;
- Временная реконструкция, используемая в этой игре, дает неоспоримые преимущества, значительно улучшая качество изображения;
- В этой игре можно активировать VRR, хотя ни в одном случае мы не получим частоту кадров выше 60 fps. Из-за его низкой стабильности рекомендуется использовать его вместе с режимом производительности;
- В режимах "Качество" и "Рей-Трейсинг" возникают частые сбои.
В своем тесте ElAnalistaDeBits делает вывод, что оптимизация Rise of the Ronin оставляет желать лучшего, и рекомендует играть в режиме производительности.
Графон ужас, как в третьем ассасине.
И все это с графикой уровня игр 14 года на ps4, а город по наполнению на уровне ps2 игр, в кадре всего несколько NPC и объекты прямо перед глазами появляются.
Почти все разработчики не умеют работать с железом, у них 80% производительности сливается в унитаз. Далеко за примером ходить не нужно, взять ту же GTA 6, топовый графон, десятки NPC и машин в кадрте, и все работает на относительно слабых консолях.
Надо дождаться выхода и посмотреть как это ещё работает
Вон, вчера одна компания вообще отменила свою игру для xbox ссылаясь на то что лучше мы потратим это время для ПК и плойки
Сони заставили, чтобы конкуренты не поиграли. На коробоксе и плойке одинаковое устаревшее железо.
Сомневаюсь. Там то игра такая, на неё до отмены бокса особого внимание не было, да и выходит она уже относительно скоро. Скорее из за s-ки не стали заморачиваться
Интересно, где ты взял ту же GTA6, игра вышла уже? Или трейлер = геймплей?
4к 60фпс)))) консольщики сосатб!
да ладна! самая мощная консолололь не тянет игорю с графоном 10 летней давности
>В этой игре можно активировать VRR
А как?
По сравнению с предыдущими играми, графика улучшилась и добавили расчленеку. Вот чего не ожидал, это уровней сложности. Оказуалили.
Какой-то самосаботаж, в том же рагнареке и пауке графоуни в разы лучше, да даже в анчартеде 2016 графон получше будет на пс4
Сколько же можно старушку мучать, выпускайте пс5 про. Пора раз в 2 года уже выпускать, как видюхи