В Rise of the Ronin есть проблемы с производительностью на PS5, а ее разрешение может упасть до 900p

После долгих лет разработки Team Ninja совместно с Sony рада сообщить, что Rise of the Ronin теперь доступна на консоли PlayStation 5. После того как игра была представлена публике, геймеров не порадовала одна вещь - плохая графика, что уже довольно часто встречается в играх Team Ninja.

Однако, похоже, ситуация с Rise of the Ronin на PlayStation 5 хуже, чем можно предположить, так как у нас уже есть видеоролик, в котором проводится сравнительный анализ работы игры на PS5 в разных игровых режимах.

Согласно тестам, проведенным каналом ElAnalistaDeBits, Rise of the Ronin имеет три режима игры на PS5: производительность, качество и Ray-Tracing, при этом режим Ray-Tracing является самым тяжелым, а разрешение может упасть до 900p.

Режим качества улучшает некоторые параметры, такие как разрешение, тени, анизотропная фильтрация и некоторые эффекты постобработки;

Режим качества работает в динамическом разрешении 1440p со средним разрешением 1260p;

Режим производительности работает в динамичном разрешении 1080p со средним разрешением чуть ниже этого значения, около 1044p. Взамен он предлагает максимум 60 кадр/с;

Режим трассировки лучей добавляет улучшения в глобальное освещение, но только в определенных местах. Его среднее разрешение немного ниже по сравнению с режимом производительности;

Временная реконструкция, используемая в этой игре, дает неоспоримые преимущества, значительно улучшая качество изображения;

В этой игре можно активировать VRR, хотя ни в одном случае мы не получим частоту кадров выше 60 fps. Из-за его низкой стабильности рекомендуется использовать его вместе с режимом производительности;

В режимах "Качество" и "Рей-Трейсинг" возникают частые сбои.

В своем тесте ElAnalistaDeBits делает вывод, что оптимизация Rise of the Ronin оставляет желать лучшего, и рекомендует играть в режиме производительности.