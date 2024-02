В Rise of the Ronin игрокам предстоит создавать с NPC взаимосвязи, способные изменить вселенную игры

Последний трейлер, представленный на State of Play, может привлечь ваше внимание к игре Rise of the Ronin еще больше. Для самых наблюдательных в ролике есть момент, когда протагонист взаимодействует с одним из NPC и решает ему помочь. По словам Team Ninja, эта система будет влиять на повествование.

Идея заключается в том, чтобы предоставить много свободы во время игры, поэтому, помимо выбора средств передвижения и боя, игрок также будет выбирать, помогать ли ему персонажам, управляемым искусственным интеллектом. Если вы решитесь на взаимодействие, то создадите связи, способные привести к интересному развитию сюжета.

В одном из моментов нового трейлера мы видим, что игрок решает помочь персонажу по имени Игашичи сразиться с группой враждебных охранников. Этот выбор помогает создать связь между персонажами, по мере того как игрок узнает Игашичи лучше и открывает другие возможности игры. Подобные решения можно будет принимать и с другими персонажами, к примеру с Риома Сакамото, который фигурировал в предыдущем трейлере.

В Rise of the Ronin тоже больше не будет потасовок NPC. Идея состоит в том, чтобы предложить игрокам больше разнообразного геймплея, чтобы, возможно, вы смогли опробовать новую особенность в будущей игре, пояснили разработчики:

Отношения, которые вы решите развивать, повлияют на ход сюжета. Однако нет никаких недостатков в том, чтобы привязываться к одному персонажу, а не к другому. То есть у вас будет больше вариантов, которые вы сможете опробовать в следующий раз, когда будете играть.

Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта на PS5.