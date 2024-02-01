В Rise of the Ronin игрокам предстоит создавать с NPC взаимосвязи, способные изменить вселенную игры

Последний трейлер, представленный на State of Play, может привлечь ваше внимание к игре Rise of the Ronin еще больше. Для самых наблюдательных в ролике есть момент, когда протагонист взаимодействует с одним из NPC и решает ему помочь. По словам Team Ninja, эта система будет влиять на повествование.
Идея заключается в том, чтобы предоставить много свободы во время игры, поэтому, помимо выбора средств передвижения и боя, игрок также будет выбирать, помогать ли ему персонажам, управляемым искусственным интеллектом. Если вы решитесь на взаимодействие, то создадите связи, способные привести к интересному развитию сюжета.
В одном из моментов нового трейлера мы видим, что игрок решает помочь персонажу по имени Игашичи сразиться с группой враждебных охранников. Этот выбор помогает создать связь между персонажами, по мере того как игрок узнает Игашичи лучше и открывает другие возможности игры. Подобные решения можно будет принимать и с другими персонажами, к примеру с Риома Сакамото, который фигурировал в предыдущем трейлере.
В Rise of the Ronin тоже больше не будет потасовок NPC. Идея состоит в том, чтобы предложить игрокам больше разнообразного геймплея, чтобы, возможно, вы смогли опробовать новую особенность в будущей игре, пояснили разработчики:
Отношения, которые вы решите развивать, повлияют на ход сюжета. Однако нет никаких недостатков в том, чтобы привязываться к одному персонажу, а не к другому. То есть у вас будет больше вариантов, которые вы сможете опробовать в следующий раз, когда будете играть.
Релиз Rise of the Ronin состоится 22 марта на PS5.
Выходит в один день с Dragon's Dogma 2. Это заранее провальная идея.
Понятно, что это эксклюзив, но могли бы сдвинуть дату хотя бы на 21.
С учетом того, что DD2 на консолях скорее всего будет в 30 фпс, то тут ещё большой вопрос кому надо было двигать дату.