В Rise of the Ronin официально подтвержден кооперативный мультиплеер и редактор персонажей

Sony и Team Ninja пролили свет на два аспекта Rise of the Ronin, которые остались несколько неясными, подтвердив наличие кооперативного мультиплеера и редактора персонажей в официальном FAQ, посвященном игре.

Вскоре после публикации нового видео о стилях боя и оружии, которая состоялась вчера, Sony также обновила официальную страницу Rise of the Ronin в PlayStation Store, добавив FAQ, посвященный рассматриваемой игре, в котором объясняются некоторые аспекты.

В них, среди прочего, более подробно сообщается о наличии мультиплеера, что ранее не было напрямую подтверждено, а также о наличии классического редактора, который стал своего рода стандартной функцией недавних проектов Team Ninja.

Из представленной информации стало известно, что Rise of the Ronin является эксклюзивом для PS5 и не будет выпущена на PS4, и что это открытый мир, но это были уже известные аспекты новой игры, вышедшей на консоль Sony.

Менее очевидным стало наличие мультиплеера: подтверждена возможность игры в кооперативном режиме до 4 игроков.

«Игроки могут объединяться в группы по четыре человека для выполнения основных миссий в совместной онлайн-игре», — говорится в часто задаваемых вопросах. «Обратите внимание, что для онлайн-игры требуется подписка PlayStation Plus, а PVP-бои отсутствуют».

Таким образом, кооперативный многопользовательский режим для четырех игроков, очевидно, будет касаться основного сюжетного режима. Кроме того, подтверждено наличие редактора с подтверждением возможности создания главного героя:

«Вы можете широко настроить внешний вид своего персонажа, изменяя его лицо, форму тела, волосы, голос и многое другое».

Напоминаем, что Rise of the Ronin выйдет 22 марта 2024 года на PS5.