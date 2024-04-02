Японские фанаты расстроены низкими оценками Rise of the Ronin от западных изданий

Rise of the Ronin должна была стать одним из самых громких релизов этого года, ведь Team Ninja ставила перед собой цель достичь 5 миллионов продаж. Однако, судя по всему, про игру все быстро забыыли после выхода довольно сдержанных рецензий.
Большинство критиков не были слишком впечатлены игрой, но японские фанаты считают иначе. Ряд сообщений в социальных сетях намекает на то, что японским фанатам игра от Team Ninja понравилась гораздо больше, утверждая, что ее средний балл на Metacritic слишком низок.
Один из пользователей заявил, что зарубежные стандарты рецензирования довольно странные. Он даже задался вопросом, не снижают ли западные СМИ баллы из-за политкорректности.
Другие комментировали исторический сеттинг игры, утверждая, что с фэнтезийной тематикой она была бы оценена лучше. Однако одна тема была общей для всех твитов — японским геймерам очень понравился последний релиз Team Ninja.
Некоторые геймеры также отметили, что японцы, скорее всего, получат больше удовольствия от игры из-за культурной и исторической значимости этой эпохи.
Интересно отметить, что Rise of the Ronin получила гораздо лучшие отзывы и от японских критиков. Например, рецензия Famitsu вышла одной из самых ранних и оценила игру в 37/40 баллов.
Такая оценка возлагала на игру большие надежды, но позже ее раскритиковали за отсутствие сути и безвкусный открытый мир. Несмотря на многообещающую боевку, Rise of the Ronin не оправдала ожиданий журналистов.
Несмотря на то что оценка Metacritic рисует не самую лучшую картину для Rise of the Ronin, многим игрокам она понравилась больше, чем игры с более высоким рейтингом. Это еще один пример того, что оценки Metacritic не так важны, как считают в индустрии.
надо же, а Атомик больше понравилась в СНГ, Хогвартс был нарасхват в Великобритании, а теперь вот, Ронин больше нравится японцам, чем остальным - что бы это значило, хмм...
Хогвартс везде нарасхват,книга всё же во всём мире популярна.
Хогвартс тут точно лишний, это мировой феномен
ахах, глянул на статистику продаж Хогвартс по странам - никогда не угадаете, какая страна на втором месте, после США:
США: ~32%
Германия: ~7%
Великобритания: ~6%
так что согласен, Хогвартс явно лишний..
англосаксы же херли
Ну, честно сказать, от игры и правда было чуть больше ожиданий...
Ну как бы... Да? Каждый играет в то, что ему нравится и составляет своё собственное мнение
ну как средняя температура по палате оценки все-таки важны - явный УГ и абсолютный хит там определят точно.
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Ну японцы знамениты своей национальной гордостью, так что ничего удивительного, что они за нее стоят намертво(у нас тоже самое с атомиком было). Хотя игра на самом деле посредственная. Сюжен на среднячек, а графика и левел дизайн примяком из эпохи ps3 + пустой открытый мир. Игра зайдет только тем кто тащиться с самурайской эпохи, но не более
да там закос на соулс механики но сломанный т к в троем играть навязывается игрой, и помойка предметов из nioh перекочевала ,и локации из wo long обрезанные кишки которые скучно исследовать , по этому она и не выстрелила я прям уверен что в этом проблема
Да обычная игра потому что вышла, ниче там особо нету
Не знаю а мне понравилась игра
Ну, оценки западных критиков - и вправду параша ещё та, но тут прикол в том, что игра исключительно для японцев. Абсолютно ничего интересного и куча связанная с японской культурой. Я люблю аниме, но даже для меня игра в такой стилистики - полнейшая скукота. Я бы даже сказал, что западные критики даже завысили оценки.
ну Тсусима тоже про японскую культуру, но ее высоко оценили не только в Японии.
Просто разрабы Ронина попробовали сделать смесь Нио и Тсусимы, вот и получилась солянка на любителя. Кому то не нравится Нио, кому то Тсусима.
Выкатите на пк с хорошей оптимизацией тогда вас зацелуют
да у ипошок чего когда нормальное было?
большинство популярных игр, не?