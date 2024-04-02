Японские фанаты расстроены низкими оценками Rise of the Ronin от западных изданий

Rise of the Ronin должна была стать одним из самых громких релизов этого года, ведь Team Ninja ставила перед собой цель достичь 5 миллионов продаж. Однако, судя по всему, про игру все быстро забыыли после выхода довольно сдержанных рецензий.

Большинство критиков не были слишком впечатлены игрой, но японские фанаты считают иначе. Ряд сообщений в социальных сетях намекает на то, что японским фанатам игра от Team Ninja понравилась гораздо больше, утверждая, что ее средний балл на Metacritic слишком низок.

Один из пользователей заявил, что зарубежные стандарты рецензирования довольно странные. Он даже задался вопросом, не снижают ли западные СМИ баллы из-за политкорректности.

Другие комментировали исторический сеттинг игры, утверждая, что с фэнтезийной тематикой она была бы оценена лучше. Однако одна тема была общей для всех твитов — японским геймерам очень понравился последний релиз Team Ninja.

Некоторые геймеры также отметили, что японцы, скорее всего, получат больше удовольствия от игры из-за культурной и исторической значимости этой эпохи.

Интересно отметить, что Rise of the Ronin получила гораздо лучшие отзывы и от японских критиков. Например, рецензия Famitsu вышла одной из самых ранних и оценила игру в 37/40 баллов.

Такая оценка возлагала на игру большие надежды, но позже ее раскритиковали за отсутствие сути и безвкусный открытый мир. Несмотря на многообещающую боевку, Rise of the Ronin не оправдала ожиданий журналистов.

Несмотря на то что оценка Metacritic рисует не самую лучшую картину для Rise of the Ronin, многим игрокам она понравилась больше, чем игры с более высоким рейтингом. Это еще один пример того, что оценки Metacritic не так важны, как считают в индустрии.