Анонсировано физическое издание Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2

Компания Limited Run Games анонсировала физичесие версии игры Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2. Это полноценное издание на картридже. Игроки смогут выбрать между стандартной копией и коллекционным изданием. Предзаказ на физические копии — как в стандартном, так и в коллекционном издании — откроется открыт с 9 октября и продлится до 15 ноября 2026 года.

Стандартное издание — цена: $49.99 / €55.95

Физический картридж с игрой и футляр

Буклет на 8 страниц

Коллекционное издание — цена: $99.99 / €110.95