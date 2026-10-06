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Rise of the Tomb Raider 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 5 364 оценки

Анонсировано физическое издание Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2

monk70 monk70

Компания Limited Run Games анонсировала физичесие версии игры Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2. Это полноценное издание на картридже. Игроки смогут выбрать между стандартной копией и коллекционным изданием. Предзаказ на физические копии — как в стандартном, так и в коллекционном издании — откроется открыт с 9 октября и продлится до 15 ноября 2026 года.

Стандартное издание — цена: $49.99 / €55.95

  • Физический картридж с игрой и футляр
  • Буклет на 8 страниц

Коллекционное издание — цена: $99.99 / €110.95

  • Физический картридж с игрой и футляр
  • Коробка коллекционного издания
  • Стилкейс (металлический футляр)
  • Тканевая нашивка с эмблемой «Тринити»
  • Настольная фигурка-реплика «Божественный источник» с подсветкой
Консоли 48
9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Kenn1y

Круто, главный минус, что опять нужно тратиться.

1
Шрек vs DLSS 5

кусок замороженного кала с подсветкой