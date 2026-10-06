Анонсировано физическое издание Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2

Компания Limited Run Games анонсировала физичесие версии игры Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2. Это полноценное издание на картридже. Игроки смогут выбрать между стандартной копией и коллекционным изданием. Предзаказ на физические копии — как в стандартном, так и в коллекционном издании — откроется открыт с 9 октября и продлится до 15 ноября 2026 года.
Стандартное издание — цена: $49.99 / €55.95
- Физический картридж с игрой и футляр
- Буклет на 8 страниц
Коллекционное издание — цена: $99.99 / €110.95
- Физический картридж с игрой и футляр
- Коробка коллекционного издания
- Стилкейс (металлический футляр)
- Тканевая нашивка с эмблемой «Тринити»
- Настольная фигурка-реплика «Божественный источник» с подсветкой
Круто, главный минус, что опять нужно тратиться.
кусок замороженного кала с подсветкой