Для Rise of the Tomb Raider вышел новый HD-пак текстур размером 24 ГБ

Моддер «f80h» выпустил новый HD-пак текстур для Rise of the Tomb Raider. Этот пакет добавляет в игру текстуры в разрешениях 2K, 4K и 8K. Таким образом, игра теперь будет выглядеть чётче и лучше, чем раньше.

Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения стандартных текстур. Таким образом, этот HD-пак текстур сохраняет художественный стиль оригинальной версии. Пакет перерабатывает около 7000 карт нормалей и цветовых текстур.

Вы можете скачать HD-пак текстур по этой ссылке. Обратите внимание, что вам понадобятся все файлы, если вы хотите улучшить каждую текстуру, особенно если у вас высокопроизводительная видеокарта.

Сначала вам нужно установить пакет 2K. В нём содержатся текстуры, которые в оригинальной версии были меньше 2K. Текстуры были увеличены в 2 или 4 раза (для иконок, графики пользовательского интерфейса, логотипов) до 2K. Затем вам нужно будет установить пакет 4K. В нём содержатся текстуры, которые в оригинальной игре были 2K (но теперь стали 4K).

После этого вы можете установить пакет 8K. Этот пакет увеличивает разрешение текстур игры с 4K до 8K. И наконец, есть улучшенные текстуры. Это новые пользовательские текстуры, в основном для животных.