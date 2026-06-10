Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration добралась до Nintendo Switch 2

В рамках презентации Nintendo Direct компании Aspyr и Crystal Dynamics объявили, что Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration стала доступна на Nintendo Switch 2. Лара Крофт возвращается в кинематографическом приключении со всеми дополнениями, созданном для игроков, которые любят захватывающие исследования, сюжет и экшен дома и в дороге.
Отправляйтесь в опасное путешествие по Сибири к затерянному городу Китеж, где Лара соревнуется со своими врагами, чтобы раскрыть древнюю тайну невероятной силы. В игре представлены все DLC и бонусный контент:
- Весь контент Season Pass и DLC: Baba Yaga: The Temple of the Witch, Cold Darkness Awakened, Blood Ties, Lara's Nightmare, Endurance Mode и Co-op Endurance;
- Все эксклюзивы: 8 DLC-костюмов и 7 DLC-оружий;
- Все дополнительные материалы: 35 карт расширения, экстремальная сложность Survivor, 5 классических скинов Лары и переосмысленный костюм «Антарктика» из Tomb Raider III.
в тридцатке опять?