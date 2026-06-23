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Rise of the Tomb Raider 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 5 289 оценок

Rise of the Tomb Raider лидирует в чарте eShop на Nintendo Switch 2 вторую неделю подряд

Gruz_ Gruz_

Издание Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration продолжает демонстрировать отличные результаты на Nintendo Switch 2. По данным на неделю, завершившуюся 21 июня, приключенческий экшен вторую неделю подряд удерживает лидерство в цифровом чарте продаж eShop, обогнав другие релизы платформы.

Релиз игры на новой консоли Nintendo состоялся 9 июня. В то же время первая часть обновленной трилогии, Tomb Raider: Definitive Edition, начала терять позиции и опустилась на 14-ю строчку рейтинга. Соответствующую статистику опубликовал портал Nintendo Everything со ссылкой на официальные данные чартов Nintendo.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — это вторая глава в современной «трилогии выживания» Лары Крофт. Издание для Switch 2 включает базовую игру и весь контент сезонного пропуска: сюжетная глава «Узы крови», хоррор-режим «Кошмар Лары», хардкорная сложность «Экстремальное выживание», а также ретро-скины и снаряжение в стиле классической Tomb Raider 3.

Консоли 45
8
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
QueasyRush

это ещё раз говорит о том что лучше перепройти старую хорошую игру по более низкой цене, чем пробовать новую дичь хайпожорскую втридорога

9
Azimut zvuk

Крутая часть!

4
Syntrax

Конечно. когда кроме недалекого зеленого немого клоуна и красного скуфа с мякушкой больше ничего нет, то нормальные игры в топе