Rise of the Tomb Raider на Switch 2 получила патч с исправлением графики и производительности

Студия Aspyr Media выпустила масштабный технический патч для приключенческого экшена Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration на Nintendo Switch 2. Обновление направлено на комплексное улучшение игры и полностью устраняет проблемы с исчезающими объектами окружения, сбоями текстур, некорректным освещением, зависаниями анимации NPC и дублированием субтитров.

В части геймплея разработчики починили дополнительную миссию «Сытный обед», Гробницу Пророка в элитном повторе глав, экспедиции и карты снаряжения для режима «Выносливость». Кроме того, патч закрыл популярный эксплойт для нечестного фарма опыта на «Советской базе», исправил раскладку управления N-Mouse и устранил сбои камеры, которые приводили к софтлокам при выходе за пределы текстур.

Особое внимание авторы уделили оптимизации производительности, устранив утечки памяти и критические просадки кадровой частоты (FPS). Повышенная плавность работы теперь доступна во всех ключевых зонах, включая «Сибирскую тайгу», «Геотермальную долину», «Китеж», а также на картах дополнения «Баба-Яга» и в миссиях по спасению из ГУЛАГа.

Напомним, что юбилейное издание Rise of the Tomb Raider для Nintendo Switch 2 включает базовую игру и весь контент сезонного пропуска, в том числе сюжетную главу «Узы крови», режим «Кошмар Лары», уровень сложности «Экстремальное выживание» и классические бонусы в стиле прошлых частей франшизы.