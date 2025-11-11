Rise of the Tomb Raider отмечает 10 лет со дня выхода

Недавно исполнилось 10 лет со дня выхода Rise of the Tomb Raider в Северной Америке. Вторая часть трилогии Survivor вышла эксклюзивно для Xbox 360 и Xbox One от Microsoft 10 ноября 2015 года. В игре Лара Крофт отправляется в далёкие и полные опасностей сибирские дебри в поисках секрета бессмертия, сражаясь с тайной организацией «Тринити».

Разработанная Crystal Dynamics и изданная Square Enix, игра была написана Рианной Пратчетт, а оригинальный саундтрек написан Бобби Тахури. Игра основана на принципах, заложенных в перезагрузке Tomb Raider 2013 года, и улучшена структура повествования и игрового процесса. Камилла Ладдингтон вновь исполняет роль Лары Крофт, демонстрируя игру, которая ещё глубже раскрывает стойкость и человечность персонажа.

Rise of the Tomb Raider развивала игровую механику предыдущей игры, но также вносила некоторые новые элементы. Лара получила расширенные возможности бесшумного устранения, могла создавать собственные боеприпасы, а игровые локации были представлены в виде зон с несколькими побочными заданиями и дополнительными гробницами. Существенных изменений по сравнению с предыдущим приключением не произошло, но мы увидели значительный скачок в визуальном оформлении, поскольку игра была разработана для нового поколения игровых приставок PS4 и Xbox One.

Продолжение приключений Лары получило хорошие отзывы, и продажи начали расти с выходом игры на ПК и PlayStation 4. К концу 2021 года было продано почти 12 миллионов копий игры. Всего к игре вышло три дополнения, включая режим «Выносливость», который привнёс элементы игр на выживание.