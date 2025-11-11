ЧАТ ИГРЫ
Rise of the Tomb Raider 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 5 096 оценок

Rise of the Tomb Raider отмечает 10 лет со дня выхода

monk70 monk70

Недавно исполнилось 10 лет со дня выхода Rise of the Tomb Raider в Северной Америке. Вторая часть трилогии Survivor вышла эксклюзивно для Xbox 360 и Xbox One от Microsoft 10 ноября 2015 года. В игре Лара Крофт отправляется в далёкие и полные опасностей сибирские дебри в поисках секрета бессмертия, сражаясь с тайной организацией «Тринити».

Разработанная Crystal Dynamics и изданная Square Enix, игра была написана Рианной Пратчетт, а оригинальный саундтрек написан Бобби Тахури. Игра основана на принципах, заложенных в перезагрузке Tomb Raider 2013 года, и улучшена структура повествования и игрового процесса. Камилла Ладдингтон вновь исполняет роль Лары Крофт, демонстрируя игру, которая ещё глубже раскрывает стойкость и человечность персонажа.

Rise of the Tomb Raider развивала игровую механику предыдущей игры, но также вносила некоторые новые элементы. Лара получила расширенные возможности бесшумного устранения, могла создавать собственные боеприпасы, а игровые локации были представлены в виде зон с несколькими побочными заданиями и дополнительными гробницами. Существенных изменений по сравнению с предыдущим приключением не произошло, но мы увидели значительный скачок в визуальном оформлении, поскольку игра была разработана для нового поколения игровых приставок PS4 и Xbox One.

Продолжение приключений Лары получило хорошие отзывы, и продажи начали расти с выходом игры на ПК и PlayStation 4. К концу 2021 года было продано почти 12 миллионов копий игры. Всего к игре вышло три дополнения, включая режим «Выносливость», который привнёс элементы игр на выживание.

24
12
Комментарии:  12
ant 36436
игра была написана Рианной Пратчетт

Жаль ей забыли сказать кто такая Лара.

14
yariko ookami

Играл в эту Ларку. На безрыбье поиграть конечно можно. Но в целом перезапуск мне не понравился. Самые лучшие части, как по мне, это Legend, Anniversary, Underworld.

12
ant 36436

Anniversary топовый ремейк, а Underworld с Legend не сильно далеко от этой трилогии, так же бессмысленно и беспощадно.

1
kotasha
На безрыбье поиграть конечно можно.

Поиграть конечно можно но только как обновишь железо, так ты её даже не запустишь(00

bohdan2015

В игре 2013 она слишком выживала "на грани", Shadow передушнила, а Rise of the Tomb Raider самый норм баланс) И ещё благодаря отличным dlc режимам - Выживание и Cold Darkness Awakened =)

4
5uperNova

На современные рельсы бы Legend, Anniversary и Underworld, посадить. Цены бы не было. Хотя и перезапуском я был доволен, ну кроме разве что коллектоболсов, ужасно нудная вещь в итоге вышла.

4
JAPАN
3
K0t Felix

Если честно первая часть, нраицо больше. Потом эта

2
mongol312

офигеть, уже 10 лет прошло. Вроде только вчера обновлял почти все железо, ибо старое просто не вывозило эту игру.

2
Андрей Златов

Неплохое приключение. Мне понравилось.

1
sa1958

Да уже 10 лет пролетело.

WerGC

выглядит и сейчас отлично