Rise of the Tomb Raider отмечает 10 лет со дня выхода

Недавно исполнилось 10 лет со дня выхода Rise of the Tomb Raider в Северной Америке. Вторая часть трилогии Survivor вышла эксклюзивно для Xbox 360 и Xbox One от Microsoft 10 ноября 2015 года. В игре Лара Крофт отправляется в далёкие и полные опасностей сибирские дебри в поисках секрета бессмертия, сражаясь с тайной организацией «Тринити».
Разработанная Crystal Dynamics и изданная Square Enix, игра была написана Рианной Пратчетт, а оригинальный саундтрек написан Бобби Тахури. Игра основана на принципах, заложенных в перезагрузке Tomb Raider 2013 года, и улучшена структура повествования и игрового процесса. Камилла Ладдингтон вновь исполняет роль Лары Крофт, демонстрируя игру, которая ещё глубже раскрывает стойкость и человечность персонажа.
Rise of the Tomb Raider развивала игровую механику предыдущей игры, но также вносила некоторые новые элементы. Лара получила расширенные возможности бесшумного устранения, могла создавать собственные боеприпасы, а игровые локации были представлены в виде зон с несколькими побочными заданиями и дополнительными гробницами. Существенных изменений по сравнению с предыдущим приключением не произошло, но мы увидели значительный скачок в визуальном оформлении, поскольку игра была разработана для нового поколения игровых приставок PS4 и Xbox One.
Продолжение приключений Лары получило хорошие отзывы, и продажи начали расти с выходом игры на ПК и PlayStation 4. К концу 2021 года было продано почти 12 миллионов копий игры. Всего к игре вышло три дополнения, включая режим «Выносливость», который привнёс элементы игр на выживание.
Жаль ей забыли сказать кто такая Лара.
Играл в эту Ларку. На безрыбье поиграть конечно можно. Но в целом перезапуск мне не понравился. Самые лучшие части, как по мне, это Legend, Anniversary, Underworld.
Anniversary топовый ремейк, а Underworld с Legend не сильно далеко от этой трилогии, так же бессмысленно и беспощадно.
Поиграть конечно можно но только как обновишь железо, так ты её даже не запустишь(00
В игре 2013 она слишком выживала "на грани", Shadow передушнила, а Rise of the Tomb Raider самый норм баланс) И ещё благодаря отличным dlc режимам - Выживание и Cold Darkness Awakened =)
На современные рельсы бы Legend, Anniversary и Underworld, посадить. Цены бы не было. Хотя и перезапуском я был доволен, ну кроме разве что коллектоболсов, ужасно нудная вещь в итоге вышла.
Если честно первая часть, нраицо больше. Потом эта
офигеть, уже 10 лет прошло. Вроде только вчера обновлял почти все железо, ибо старое просто не вывозило эту игру.
Неплохое приключение. Мне понравилось.
Да уже 10 лет пролетело.
выглядит и сейчас отлично