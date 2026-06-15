Rise of the Tomb Raider стала самой скачиваемой игрой в eShop для Nintendo Switch 2

Приключенческий экшен Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration возглавил топ цифровых продаж в Nintendo Switch 2 eShop за неделю, завершившуюся 14 июня. Проект вышел 9 июня, а его предшественник — Tomb Raider: Definitive Edition — расположился на восьмой строчке чарта. Такие данные публикует портал Nintendo Everything.

В состав Rise of the Tomb Raider (второй части трилогии Survivor) входят оригинальная игра и сезонный пропуск. Владельцам доступны сюжетное дополнение «Узы крови» в поместье Крофт и зомби-режим «Кошмар Лары». Бонусом идут 5 классических скинов главной героини, а также экипировка в стиле Tomb Raider III.

Оригинальная Tomb Raider: Definitive Edition открывает трилогию и рассказывает о становлении юной Лары Крофт. Переиздание для современных консолей получило улучшенную графику и детализированную модель персонажа. Игрокам предстоит выживать на загадочном острове и раскрывать его опасные секреты.