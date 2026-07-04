Технические ограничения GPU не позволили добавить режим 60 FPS в Rise of the Tomb Raider на Switch 2

В недавнем интервью менеджер по продюсированию Aspyr Анна Грант и старший игровой продюсер Кэй Гилмор признались, что не смогли запустить Rise of the Tomb Raider на Nintendo Switch 2 в режиме 60 FPS . Команда потратила месяцы на оптимизацию, однако добиться высокой частоты кадров без критического ухудшения графики так и не удалось. Разработчики объяснили это тем, что проект оказался гораздо более требовательным к графическому чипу (GPU), чем предыдущая часть серии.

Создатели подчеркнули, что пошли на этот шаг осознанно, опираясь на негативный опыт релиза Tomb Raider: Definitive Edition, где ради производительности пришлось сильно урезать качество картинки. В этот раз авторы хотели выпустить на Switch 2 лучшую версию из возможных. По их словам, несмотря на солидный возраст игры, она слишком сильно нагружает видеокарту, поэтому от 60 FPS пришлось отказаться. В противном случае компромиссы по визуальной части сильно бы разочаровали геймеров.

Учитывая позицию студии, добавления режима 60 FPS с будущими обновлениями ждать не приходится. Разработчики изначально сделали выбор в пользу качественной визуальной составляющей и проработки окружения, предпочтя графическую точность высокой частоте кадров на новой портативной системе.